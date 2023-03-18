Nagehan Alçı'dan olay "Mansur Yavaş" çıkışı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “Birkaç gün vaktimiz olsaydı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerinin başında kalsınlar diyecektik. Kendi gruplarının başında kalmaları daha mantıklı olur diye düşünüyorum” sözlerini değerlendirdi.

Çok şaşırdığını söyleyen Alçı, "Kısacası diğer beş genel başkanın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını doğru bulmadığını ifade etti" dedi.

HaberTürk yazarı Alçı, yazısına şöyle devam etti:

"Bir siyasetçiden hele Sayın Yavaş gibi çok temkinli bir siyasetçiden beklenmeyecek ölçüde açık ve spontane gibi görünen bir değerlendirme bu.

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Masada bu formüle başta sıcak bakmayan Sayın Babacan ve Sayın Karamollaoğlu ve 12. maddeyi formüle ederek ortalığı yatıştıran Sayın Davutoğlu acaba Sayın Yavaş’ın bu açıklamasına ne der?

Memnun olmayacaklarına eminim fakat ortada imzalanmış bir mutabakat metni olduğu için bu saatten sonra kamuoyu önünde bir tartışma yaşanmaz."