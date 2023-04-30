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Gündem Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'na kötü haber! İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı...
Gündem

Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'na kötü haber! İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı...

Yeniakit Publisher
2023-04-30 11:15:00 -
Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'na kötü haber! İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, seçimlerle ilgili "HDP tabanı, dağ kadrosuna da PKK’ya da sempatik. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekir. Tabanlardan bahsedeceksek, bu tabloya göre İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı Kemal Bey’e oy verme konusunda tereddüt yaşıyor, Kemal Bey’e oy vermeyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, seçimlerle ilgili "HDP tabanı, dağ kadrosuna da PKK’ya da sempatik. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekir. Tabanlardan bahsedeceksek, bu tabloya göre İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı Kemal Bey’e oy verme konusunda tereddüt yaşıyor, Kemal Bey’e oy vermeyebilir" değerlendirmesini yaptı.

 

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Star Gazetesi Yazarı Resul Tosun ve İYİ Parti Aksaray Milletvekili Avukat Ayhan Erel; Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

HDP'nin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı programda masaya yatırıldı.
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İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı...

Alçı "HDP’nin dağ kadrosu neden konuşuyor? HDP tabanı, dağ kadrosuna da PKK’ya da sempatik. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekir. Onlar da kendi tabanlarını konsolide etmek için HDP’nin yanı sıra ‘biz de varız’ demek için konuşuyorlar. PanoramaTR'nin son araştırmasına baktığımızda, tabanlardan bahsedeceksek, bu tabloya göre İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı Kemal Bey’e oy verme konusunda tereddüt yaşıyor, Kemal Bey’e oy vermeyebilir. Sonuçta çok farklı denklemler var." değerlendirmesinde bulundu.

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