Nagehan Alçı'dan çarpıcı yorum: Cumhur İttifakı yüzde 80 oy oranına ulaşabilir!

Gazeteci Yazar Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uygulamaya geçtiği yeni ekonomi politikası hakkında ilginç değerlendirmeler yaptı.

Alçı, "Türkiye’nin yeni rotası: Politik rejim Rusya, ekonomik rejim Çin" başlığını taşıyan yazısında, iktidarın yeni dönemde politik açıdan Rus, ekonomik açıdan ise Çin modelini benimsediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi konusundaki son mesajlarının bir devlet politikası olduğunu dile getiren Alçı, "MGK bildirisiyle 6 orgeneralin birden imzaladığı, TSK'nın, MHP’nin ve ulusalcıların tam destek verdiği bir yeni model." ifadelerini kullandı.

Alçı yaşanan gelişmelerin "Özalizmin sonu" olduğu yönündeki görüşünü ise şöyle özetledi;

"Yani açıkça 24 Ocak 1980’le açılmış ve son 40 yıldaki tüm hükümetlerin iyi kötü devam ettirdiği bir parantez devlet kararıyla sona eriyor.

Özalizmin gerçekten bitişini yaşıyoruz. Bir tip Çin tarzı sosyalist piyasa ekonomisine ya da tam bir devlet kapitalizmine geçiyoruz. Atatürk’ün karma ekonomi modelini öven sözleri de bu aralar rejim bileşenleri tarafından çok alıntılanacaktır.

Kimi iktisatçılar-mevcut rejim tablosunu okuyamadıkları için- bu karardan dönüleceğini sanıyor ama ben bunu imkansız görüyorum. Devlet bir bütün olarak tıpkı 41 sene önce 24 Ocak 1980'de olduğu gibi bir eksen değişimi kararı vermiş durumda. Türkiye'nin uzun vadeli menfaatleri bu iktisat rejiminde görülüyor. Benim öngörüm devletin otoritesinin kalıcı olarak bu modeli hayata geçirmek için kullanılacağı yönünde."

İktidarın potansiyeli...

Yeni ekonomi politikası ile iktidarın oy oranının da radikal biçimde artabileceğini savunan Habertürk yazarı, bu modeli şöyle anlattı;

"Alt ve alt-orta sınıfların devletin sosyal yardımlarıyla sürekli sübvanse edildiği, üst ve üst-orta sınıfların döviz ve altın birikimleriyle, fiyatı sürekli artan gayrimenkulleriyle, malları, mülkleriyle tatmin olduğu ama orta sınıfın olmadığı bir model.

...Kendilerini "Erdoğan karşıtı" hisseden vatandaşların ve onlara tekabül eden "muhalif" kesimin aydınlarının ve siyasetçilerinin de rejim tarafından çok rahat şekilde yönetildiğini görmek mümkün.

Bugün rejimin gerçek muhaliflerinin en fazla yüzde 20 olduğunu belirtmeliyim. Zaten muhalefet ne kadar anket sonuçları açıklarsa açıklasın mevcut düzenin özgüveni buradan kaynaklanıyor. Rejimin yeni resmi ideolojisinin kapsayabileceği sosyal tabanın -gerektiği zamanlarda- yüzde 80'lere kadar genişleyebileceğini biliyor devlet. Bu özgüven o yüzden var."