Nagehan Alçı, o iş için kendini paraladı! Rasim kızmasın sonra

Türk matbuatının seyyar kıbleli yazarlarından olan Nagehan Alçı, dümeni iyiden iyiye Millet İttifakı'na kırmaya başladı. Yakın zamana kadar AK Parti'nin amansız bir şekilde savunuculuğunu yapan Alçı, "kulis bilgisi" adı altında İYİ Parti güzellemesine girişti.

HaberTürk yazarı Alçı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gösterdiği desteğin ardından yapılan yorumlarla ilgili parti kulislerinde neler konuşulduğunu aktardı.

Alçı’nın aktardığına göre, “İYİ Parti’nin ileri gelenleri” Akşener’in İmamoğlu’na desteğini, “Genel Başkanımızın yapısı böyle, sevgisini de öfkesini de net belli eden biri, samimi ve dobra bir insan, orada Ekrem Bey’in uğradığı haksızlıktan çok rahatsız oldu" diye açıkladı.