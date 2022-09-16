Nagehan Alçı, ırkçı Ümit Özdağ'ı deli edecek! Öyle bir bilgi paylaştı ki...

Nagehan Alçı, ırkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne geçeceği konuşulan Bolu'nun mülteci düşmanı belediye başkanı Tanju Özcan'la ilgili bomba bir bilgiyi paylaştı. Özcan'ın kendisine telefon ettiğini ve "Ben Zafer Partisi’ne asla girmem" dediğini aktaran Alçı, Habertürk'teki dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yayından bir süre sonra telefonum çaldı.

Arayan Tanju Özcan.

Aramızda geçen konuşmayı yazacağımı kendisine de söylediğim için aynen burada aktarıyorum:

“Nagehan Hanım benimle ilgili yorumlarınızı dinledim, siz beni hiç tanımamışsınız” diye girdi söze.

“Neden?” diye sorunca “Ben Zafer Partisi’ne asla girmem, o adamın telefonu dahi bende yok, yalnızca bir kez görüştük, o kadar. Kendisini doğru düzgün tanımam” dedi.

O adam diye bahsettiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

Halbuki Özdağ, Özcan’ın CHP’den ihraç edilmesi gündeme geldiğinde kendisine “Tanju Özcan’ın Zafer Partisi’ne katılmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildiğinde “İsteriz tabii…” yanıtını vermişti.

Özcan ise çok net bir şekilde Zafer Partisi seçeneğini kapattı, üstelik Özdağ ile arasına net mesafe koyan bir tonda konuştu.

Birbirlerinden ne kadar hazzederler bilemeyiz ama göçmenlere düşmanlık konusunda iki ismin de örtüştüklerine şüphe yok."