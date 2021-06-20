Nafican Yardımcı'dan sonra Çorumspor'da gündem Mahmut Eren Güler
2. Lig ekiplerinden Çorumspor'un altyapısında forma giyen Mahmut Eren Güler performansıyla adından söz ettirmeye başladı.
Alt yapısından çıkardığı futbolcularla dikkatleri üzerine çeken Çorumspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Nafican Yardımcı gibi isimler alt yapısından çıkaran Çorumspor'da Mahmut Eren Güler adından söz ettiriyor.
1.86 boyundaki 2004 doğumlu genç file bekçisi performansı ve fiziğyle göz doldurdu.
Her iki ayağını da kullanabilen genç Mahmut alt yapı hocalarından tam not aldı.
Mahmut'un yakın zamanda A takıma yükseleceği vurgulandı.