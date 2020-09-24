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Siyaset Nafakazede, genç evliler...! Mağdurların gözü, kulağı TBMM’de
Siyaset

Nafakazede, genç evliler...! Mağdurların gözü, kulağı TBMM’de

Nafakazede ve genç evlilerin gözü kulağı gelecek hafta 1 Ekim’de 27. Dönem 4. Yasama Yılı için mesaisine başlayacak olan TBMM'ye çevrildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:51:00 - 2020-09-24 10:57:43
Nafakazede, genç evliler...! Mağdurların gözü, kulağı TBMM’de

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

TBMM Genel Kurulu, 28 Temmuz’da girdiği tatili tamamlayarak, gelecek hafta 1 Ekim’de  27. Dönem 4. Yasama Yılı için mesaisine başlayacak. İstanbul Sözleşmesi ve sözde ailenin korunması için hazırlanan ancak aile kavramını hiçe sayarak binlerce erkeği süresiz nafakaya, nafakasını ödeyemeyenleri de hapse mahkum eden 6284 Sayılı Kanun ve genç evlilik mağdurları, yeni yasama yılında sorunlarının çözülmesini bekliyor.

Aile yapımıza sahip çıkalım

Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Başkanı Murat Köse, konuya ilişkin şunları dile getirdi: “4 yıldır bir çocuk haczi keza süresiz nafaka genç evlilikler gibi sorunlar çözülemez iken, bir de İstanbul Sözleşmesi ve 6284 nolu yasa ile tamamen türk aile yapımız uçuruma sürüklenmiştir. Aile mağduriyetlerini 1 Ekim’den itibaren bütün yöneticilerimizi, samimi olarak vatanımızı ayakta tutan Türk aile yapımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Artık bir çözüm yolu bulunmalı

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin de, şunları ifade etti: “Çocuk icrası gibi evlat ebeveyn arasındaki ilişkinin sağlanması bir ticaret gibi değerlendirilmesi alacaklı-borçlu olarak gösterilmesi, paran varsa evladını görebilmen, hem insan haklarına aykırı hem de uluslararası çocuk hakları sözleşmesine aykırıdır.  Yetkililerin mutlaka bir çözüm yolu bulması gerekiyor.

Yeni Akit Gazetesi

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