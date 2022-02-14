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Gündem Nafakanın temini devletin görevi
Gündem

Nafakanın temini devletin görevi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın çalışma başlattığı yeni nafaka taslağını Akit’e değerlendiren Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, taslağın dine, akla ve hukuka uygun olmadığını söyledi. Tan, “Dinen bir erkek sadece nikahındaki kadının bakımını üstlenir. Aklen de 1 gün evli kalınan kadına 5 yıl para ödenmesi doğru değil. Hukuk açısından bakıldığında da sadece boşanmış kadının değil zor durumdaki tüm insanların nafakasını devlet temin eder” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 10:56:00 -
Nafakanın temini devletin görevi

Resul Ekrem Şahan  Ankara

34 yıldan bu yana milyonlarca mağduriyete neden olan süresiz nafaka uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başlattığı çalışma ile hazırlanan yeni nafaka taslağı mağdurlar tarafından eleştirilmeye devam ediliyor. Bir çok aile derneği tarafından hayal kırıklığı olarak nitelenen yeni taslağı Yeni Akit’e değerlendiren Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, “Yeni yapılan yasa çalışması ne dine, ne akla ve mantığa, ne de seküler hukuka uymuyor” dedi.

Dinen bakılacak olursa bir erkeğin sadece nikâhında olan bir kadının bakımını üstlenme görevi olduğunu kaydeden Tan, şöyle devam etti: “Aklen bakılacak olursa bir gün evli kalınmış bir kişiye 5 yıl para ödenmesi de doğru değil. Hukuk sistemi açısından bakılırsa da yapılması gereken 3 nokta var. Bunlar; 1-Sadece boşanmış kadın değil tüm insanların nafakası devlet tarafından temin edilmelidir. 2- Bir kişi işsiz ve iş bulamıyor ise devlet o kişiye yapabileceği iş göstermelidir. 3- Kişinin çalışmasına mani bir hali var ise mirasından hak sahibi olduğu kişiler kendisine bakmalıdır. Bu kişilerin de durumu uygun değil ise devlet kamu adına bu insanın nafakasını temin etmelidir.”

Dezavantajlı grup erkeklerdir

Ülkemizde var olan ‘Kadının çalışmasının eşi tarafından engellendiği’ algısının tamamen hayal ürünü olduğuna da dikkati çeken Ramazan Tan, “Türkiye’de ‘eşim beni çalıştırmıyor’ diye yargı yoluna başvuran kaç kadın vardır. Çalışmak isteyen bir kadını eşi hukuken asla engelleyemez. Kadının çalışmama kararı kadının kararıdır. Kadının okutulmadığı algısı da yeni Türkiye’nin gerçeği değildir. Tam aksine son yirmi yılda kızların okuması için yapılan yatırımlar, erkeklerin okuması için yapılandan kat kat fazladır. Ayrıca mahkemeler hiçbir kadına neden evine bakmadın, kirayı ödemedin, iş bulmadın, diye sormaz. Mahkemeler bütün sorumluluğu erkeğin üzerine yüklemektedir. Türkiye’de var olan algının tam tersine esasen dezavantajlı grup erkeklerdir” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Davut DOĞRU

Acaba yasalar, namusuyla şerefiyle yaşayan, kurallara uyan kişilere zulüm etmek için mi yapılmıştır. Nerede gariban var, ezilen hep o'dur. Nerede hırsızlık, dolandırıcılık var, cezasını çeken hep garibandır. Büyük sirketler her türlü dalaverelerle ihale alıyor, sırf onlar daha fazla kazansın diye ezilen halk oluyor. Ticaret hayatında sonunda hiç zarar etmeyeceğini bilerek iş almak anca bu ihalelerde oluyor. Oh ne ala. Hangi esnaf zarar etmeyeceğini bilebilir ki? Ticarette her şey olabilir. Ama ihale alıyorsan hiç riskin yok. Zarar mı edeceksin köprüye zam yap, kimse geçmedi mi devletten al. Hastane de hasta mı az geldi, devlet farkı ödesin. Elektrik telleri mi koptu, çalışan eleman sayısı mı arttı, vatandaş ne güne duruyor hepsini karşılasın. Oh oh ne güzel zenginlik ya hu. Adalet bazılarına hizmet etmek için var sadece. İmamların bile torpille atanmaya çalışıldığı bir sistemden ne beklenir ki? Bu bile göz göre ortaya çıkıyor. Adamlara bir şey diyen yok. Dekan, karısını işe almak için bir tek adını söylemeden tum özelliklerini şartnameye yazıyor, ortaya çıkınca en iyisini o yapar diye aldım diyor. Yine bir şey yok. Bir başkan yakın beş akrabamı işe almışım çok mu, başkası dünyayı götürüyor diyor medyaya. Ama sonuç hiç bir şey... Yola aynen devam. Bana mı tuhaf geliyor yoksa bir tesadüf mü? Acaba neden tam da bazılarının gider ayak yapmış olduğu kararlar doğrultusunda, dolar katlanır. Neden ihale verilmiş bütün özel şirketlerin karına kâr katma amacına gidilir. Sonu hayır olsun demek isterim ama sonumuz hiç de hayır değil gibi duruyor.
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Kızıl Kam

evet bu sayede toplumsal yükümlülük de olur..toplumsal dayanışmayı güçlendirir...yani sonuçta onun vergisinden gidecek...her türlü istismarın giderilecek bir yasanın gelmesi gerekiyor ..hem kadın için hem erkek
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