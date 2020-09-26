Nafaka zulmünü meclis bitirecek

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, basını bilgilendirme toplantısında gazetemiz Akit’in, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) süresiz nafaka konusunda verdiği karara ilişkin sorusu üzerine, AYM’nin mevcut mevzuat çerçevesinde karar verdiğini belirterek, “23 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayınlanan nafaka konusundaki AYM kararı ve süresiz nafakaya ilişkindi. Yüksek Mahkememiz mevcut mevzuat çerçevesinde bir değerlendirme yapmış ve karar vermiştir” dedi.

Gözler 1 Ekim’de

Süresiz nafaka için yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin de 1 Ekim’de açılacak olan TBMM’yi işaret eden Sözcü Çekin, şunları dile getirdi: “Süresiz nafaka, kamuoyumuzda tartışılan konulardan biridir. Sayın Bakanımız konuya ilişkin yaklaşımımızı çeşitli vesilelerle ifade etmiştir. Netice olarak bu konuda takdir Yüce Meclisimizindir. Konuya ilişkin analiz çalışmalarını yapmış bulunmaktayız. Milletvekillerimizce yasalaşma sürecinin başlatılması halinde teknik destek verilecektir.”

Karantina ihlali suçtur

Yeni adli yılda, tüm birimlerin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ortaya koyduğu perspektif çerçevesinde yeni uygulamalara geçileceğini belirten Çekin, şunları dile getirdi: “Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle takip ediliyor. Ceza infaz kurumlarına ziyaretçilerin ‘HES kodu’ ile giriş yapmasını sağladık. Gerek adliyelerde, gerekse ceza infaz kurumlarındaki gelişmelerin anlık izlendiğinin ve gereken tedbirlerin ivedi olarak alınmakta olduğunun bilgisini de sunmak isterim. Karantina tedbirlerine uymamanın ve salgınla mücadeleye engel olmanın suç olduğunu ayrıca belirtmek isteriz.”

Şiddeti kınıyoruz

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete de değinen Çekin, şöyle devam etti: “Bu konuda geçtiğimiz süreçte önemli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Bunlar; Suçların cezalarının artırılması, Tutuklama şartlarının revize edilmesi, özel sağlık kurumlarında çalışan personelin de kamu görevlisi sayılması ve soruşturmaların daha etkin yürütülmesinin sağlanması şeklindedir. Öte yandan, 2020 yılı Nisan ayında yapılan değişiklikte; kasten yaralama, tehdit, hakaret ve direnme suçlarında verilecek cezalar yarı oranında artırılmıştır.”

Arabuluculuk zorunlu

Hukuk yargılamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesine yönelik önemli bir mevzuat değişikliği yapıldığına değinen Çekin, “Bu değişiklik ile Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya gidilmesi zorunluluk haline getirildi. 27 Temmuz’da başlayan bu uygulama tüketicilerin sorunlarını daha hızlı ve zahmetsiz çözmelerini sağlamaktadır” dedi.

E-duruşma başlıyor

Mahkemelerdee-duruşma sistemine geçildiğini belirten Çekin şunları aktardı: “E-duruşma uygulaması, öncelikle avukatlar tarafından kullanılacak ve uygulama süreç içerisinde taraf, tanık ve bilirkişileri de kapsayacaktır. Bu konuya ilişkin çalışmalar daha önce başlatılmış olmakla birlikte pandemi nedeniyle çalışmalara hız verilmiştir. E-duruşma; hâkim, savcı ve avukat ile personel için zaman ve emek tasarrufu sağlayacaktır. Bu sayede vatandaşlarımız adalet hizmetlerini daha zahmetsiz alacaktır. Ankara Batı Adliyesinde 5 pilot mahkemeye e-duruşma sisteminin kurulumu yapılmıştır. Sistem, ülke geneline pilot uygulamanın izlenmesi suretiyle yaygınlaştırılacaktır.”

276 FETÖ darbe dâvâsı karara bağlandı

Sözcü Çekin, FETÖ’nün darbe girişimi davalarına ilişkin gelinen son noktayı da şöyle paylaştı: “Mahkemelerimiz tarafından bugüne kadar açılan 289 darbe davasının 276’sı karara bağlanmıştır. Yapılan yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Halen 13 darbe davasında ise yargılama devam etmektedir.”

Bazı derneklerin silahlandığı iddialarına ilişkin ise Çekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konu hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlattı.