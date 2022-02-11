Nafaka süresi net olsun!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın öncelikli gündem maddeleri arasına aldığı taslak nafaka düzenlemesinin yeterli olmadığı, net olmayan ucu açık taslak maddelerinin de yeni mağduriyetlere yol açabileceği iddia edildi. Taslakta, 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7- 8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.

Süre en fazla bir yıl olmalı

Taslak düzenlemeyi Yeni Akit’e değerlendiren Süresiz Nafaka Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “5 yıldır her iki tarafı mağdur etmeyecek düzenleme üzerinde çalışıyoruz diye mağdurları bekleten hükümetimizin bu çalışması bizleri hayal kırıklığına neden oldu. Bu tasarı ile erkekler yine ömür boyu mağdur olmaya devam edecek. 1 yıl evli kalan bir mağdurun 5 yıl, 5 yıl evli kalan mağdurun 12 yıl, sonrasında da evlilik süresi kadar nafaka ödemesinin adaletli ve çözüm odaklı bir tarafı yoktur. Evlilik bir ticaret değildir. Yapılan düzenleme ile süresiz kavramı kalkmayacak hâkim takdiri ile nafaka konusu yine sorun olmaya devam edecek. 3.5 milyon mağdurun temsilcisi olarak sesleniyorum; bu yanlıştan dönün ve nafakada alt ve üst sınırın olduğu net ibareler ile sorunları çözecek bir formül üretin. Nafakada süre en fazla 1 yıl olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Taslak revize edilmeli!

Ergincan şöyle devam etti; “Sunulmak istenen tasarı, 34 yıllık mağduriyeti 100 yıl daha sonlandıramayacak bir tasarıdır. Bu yanlıştan geri adım atılmalıdır. Bu tasarı ile 2 yılı dolmadan boşanmak isteyen kadın 2 yılı doldurursam 12 yıl nafaka alırım düşüncesi ile bekleyecek, 2 yıl sonra dava açarak 12 yıl nafaka almaya çalışacak. Yıllardır canları yanan, intiharın eşiğine gelmiş insanların sinir uçlarına dokunacak çalışmalar, tüm güvenleri boşa çıkaracaktır.”