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Medya Nafaka sosyeteyi de vurdu! Mustafa Sandal indirim istedi
Medya

Nafaka sosyeteyi de vurdu! Mustafa Sandal indirim istedi

Ekonomik krizde olduğunu ileri süren Mustafa Sandal, boşandığı eski eşi Emina Jahovic'e ödediği 25 bin TL'lik nafakanın 10 bin TL'ye düşürülmesi talebinde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:34:00 -
Nafaka sosyeteyi de vurdu! Mustafa Sandal indirim istedi

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, 2018'de boşandığı Mustafa Sandal'a "Nafakamı ödemiyor" diyerek açtığı davayla gündem olmuştu.

Ayda 25 bin TL

Sandal'ın aylık 25 bin TL'lik nafakayı uzun zamandır ödemediğini iddia eden Sırp şarkıcı, ünlü popçuyu iki oğluyla da ilgilenmemekle suçlamıştı.

"Ödeyemiyorum"

Mustafa Sandal, yeni bir davayla eşinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir çalışmadığını söyleyen Musti, 25 bin TL'lik nafakanın 10 bin TL'ye düşürülmesi talebinde bulunacak.

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