Cumhuriyet gazetesinde ekonomi ve güncel gelişmeler üzerine köşe yazıları kaleme alan ENAG’ın kurucusu Veysel Ulusoy, gazeteden ayrıldığını duyurdu. Bir süredir gazetenin yayın anlayışında farklı görüşlerin etiketlendiği ve gazetenin giderek taraf olduğu bir çizginin hakim olduğunu gözlemlediğini ifade eden Ulusoy, Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Kripto kılıç artığı’ ifadesini kullandıktan sonra alevilerden gelen tepkiler üzerine yazılarına son verilen Mine Kırıkkanat'ın yeniden Cumhuriyet kadrosuna dönmesinin kendisi açısından bardağı taşıran son damla olduğuna işaret etti.

BARDAK TAŞTI

Ulusoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Uzun yıllardır büyük bir aidiyet duygusuyla yazdığım Cumhuriyet gazetesinden ayrılma kararı aldım. Bir süredir gazetenin dili, fikrî çizgisi ve topluma karşı sorumluluk anlayışının değiştiğini gözlemliyorum. İnsanların düşünceleriyle değil, kendilerine yakıştırılan sıfatlarla değerlendirildiği, farklı görüşlerin etiketlendiği ve gazetenin giderek taraf olduğu bir yayın anlayışının hâkim olduğunu düşünüyorum. Mine Kırıkkanat'ın gazeteye dönüşü ise benim açımdan bu sürecin son halkasıdır. Yıllardır yazılarımı takip eden, eleştirileriyle ve düşünceleriyle katkıda bulunan tüm okurlarıma teşekkür ederim."