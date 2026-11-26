‘Kılıç artığı’ Mine Cumhuriyet’i karıştırdı: ENAG’cı Ulusoy ‘bardak taştı’ dedi, istifa etti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına inanmayan ancak aynı yöntemi kullanarak verilerini açıklamadan enflasyonu yüksek gösteren ENAG’ı kuran sözde ekonomist Veysel Ulusoy, Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden tüm Alevilere hakaret ettiği için kovulan ancak geçtiğimiz günlerde yeniden Cumhuriyet'e dönen Mine Kırıkkanat’ın tekrar köşe yazmaya başlamasına isyan ederek Cumhuriyet gazetesinden istifa ettiğini açıkladı. Gazetenin dili, fikri çizgisi ve yayın anlayışının değiştiğini savunan Ulusoy, ayrılık kararının arkasındaki son gelişmenin Mine Kırıkkanat'ın gazeteye dönüşü olduğunun altını özellikle çizdi.
Cumhuriyet gazetesinde ekonomi ve güncel gelişmeler üzerine köşe yazıları kaleme alan ENAG’ın kurucusu Veysel Ulusoy, gazeteden ayrıldığını duyurdu. Bir süredir gazetenin yayın anlayışında farklı görüşlerin etiketlendiği ve gazetenin giderek taraf olduğu bir çizginin hakim olduğunu gözlemlediğini ifade eden Ulusoy, Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Kripto kılıç artığı’ ifadesini kullandıktan sonra alevilerden gelen tepkiler üzerine yazılarına son verilen Mine Kırıkkanat'ın yeniden Cumhuriyet kadrosuna dönmesinin kendisi açısından bardağı taşıran son damla olduğuna işaret etti.
BARDAK TAŞTI
Ulusoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Uzun yıllardır büyük bir aidiyet duygusuyla yazdığım Cumhuriyet gazetesinden ayrılma kararı aldım. Bir süredir gazetenin dili, fikrî çizgisi ve topluma karşı sorumluluk anlayışının değiştiğini gözlemliyorum. İnsanların düşünceleriyle değil, kendilerine yakıştırılan sıfatlarla değerlendirildiği, farklı görüşlerin etiketlendiği ve gazetenin giderek taraf olduğu bir yayın anlayışının hâkim olduğunu düşünüyorum. Mine Kırıkkanat'ın gazeteye dönüşü ise benim açımdan bu sürecin son halkasıdır. Yıllardır yazılarımı takip eden, eleştirileriyle ve düşünceleriyle katkıda bulunan tüm okurlarıma teşekkür ederim."