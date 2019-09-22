Nafaka mağdurları: Yaşamaktan bıktık

Resul Ekrem Şahan Ankara

Nafaka düzenlemesiyle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Akit mağdurların hikayelerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Eskişehir’de ikamet eden ve geçimini arkadaşının kahvehanesinde çalışarak sağlayan Ömer Azbay, başından geçenleri Akit’e anlattı. Nafakayı ödeyemediği için hapis cezası aldığını ve cezaevinden Mayıs ayında çıktığını belirten Azbay, “17 yıllık evliydik. Eşim beni aniden terk etti. 2-3 sene olayın etkisini üzerimden atamadım. Nafaka ödeme durumum yok ve ödeyemiyorum. Nafaka yüzünden bir kaç kez cezaevine girdim ve çıktım. Şu anda da yine kaçak durumundayım. Keşke hapis cezası olmasa. Lanet bir şey” dedi.

Çocuklarımı göremiyorum!

1996 yılında evlendiğini söyleyen Azbay, şöyle konuştu: “2013 yılında da boşandım. 2 tane kızım var. Çocuklarımı 6 senedir göremiyorum. Çocuklarımı görmek istediğim halde göstermemek için elinden geleni yapıyorlar. Devlet yetkililerine soruyum ‘Haklı olan kim? Nafaka sistemi değişmeli. Yaşadıklarımızı sürekli anlatmak kolay değil. Yaşamaktan bıktım ve yoruldum. Artık mücadele edemiyorum. Mahkeme masrafı, bilmem ne masrafı uğraşıp duruyoruz. Benim malım, mülküm olmadığı halde yüklü miktarda karşıma borç çıkıyor. Burada haklı olan benim. Atılan iftiraların hepsini, delilleri ile haklı olduğum kanıtlanmış olmasına rağmen her şey kadının aleyhine çevriliyor.”