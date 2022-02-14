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Gündem Nafaka gönderirken yazdığı not başını yaktı!
Gündem

Nafaka gönderirken yazdığı not başını yaktı!

Eski eşine nafaka gönderirken dekonta ‘haram olsun' ifadesini yazan öğretmen, 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 09:45:00 -
Nafaka gönderirken yazdığı not başını yaktı!

İstanbul'da 2011 yılında ikisi de öğretmen olan Nihal B. ve Barış A. evlendi. Çiftin çocukları olmadı. 7 yıl sonra genç kadın, aldatma, darp, psikolojik şiddet, malvarlığını gizleme ve ailesinin üzerine geçirme gerekçeleriyle eşinden boşandı.

İddiaya göre Nihal B. tazminat talebinden vazgeçti, eski koca nafaka ödemeyi kabul etti. Ancak her ay 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına "Helal etmediğim nafaka", "Haram olsun" gibi ifadeler yazdı.

Karar: Huzurunu bozdun

Söz konusu mesajların psikolojisini bozduğunu öne süren Nihal B., eski kocasına 250 bin liralık tazminat davası açtı. Nihal B., dilekçesinde eski eşi nedeniyle annelik hayalinden vazgeçtiğini, boşanırken sahip olduğu malvarlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını, buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.'nın kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini savundu.

Barış A. ise, nafakayı helal etmemesinin tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürdü. Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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Yorumlar

YANİ HELAL Mİ EDECEKTİ

Tabi haram edecek oraya yazacak kadar kızgınlık artık zıvanadan çıkmış iş. Bunun sonucu sıkıntılı olur gibi. Bu yargıyıda anlayamadım. Bu işten adama ceza verirken kadını hiç düşünmemişler. İroni tabi adamıda kamçılamayın lütfen. KADIN CİNAYETİ ERKEK CİNNETİ OKUMAK İSTEMİYORUM
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Tunatan

kadın her şartta haklıdır.onlar asla hata yapmayan ilahi varlıklardır.devletimizden yılın 1 gününü kadınlara tapma günü olarak ilan etmesini bekliyorum.
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