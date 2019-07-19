Nafaka başka bahara kaldı!

TBMM, bugün yaz tatiline giriyor. Toplumun önemli bir kesiminin beklediği nafaka, 3600 ek gösterge, Hal Yasası gibi önemli düzenlemeler de yeni yasama dönemine kaldı. Toplumun kanayan yaralarından biri haline gelen yaklaşık 3 milyon vatandaşı direkt olarak etkileyen Süresiz Nafaka sisteminde değişiklik yapılması planlanılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalar yapılsa da yasama döneminde sonuçlandırılamadı. Söz konusu yasalar çıkarılmadan TBMM’nin tatile çıkacak olmasına tepki gösteren Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucusu İlhan Ergincan, “Cumhurbaşkanımızın 100 günlük sürece dahil etmesi ile başlayan, 350 gün geçtiği halde kanunlaşmaması ve ülkemizde yapılan her seçim öncesi verilen vaatler ile ertelenen umutlar, hayal kırıklığına sebep olmuştur. Söz konusu poşet olunca bir gecede kanun çıkaranlar, toplumun temel taşı aile için somut bir adım atmamalarını kınıyoruz” diye konuştu.

Hal yasası da kaldı

Geçtiğimiz yıl ekonomiye yönelik saldırılar ve fırsatçılar nedeniyle artan sebze, meyve fiyatlarındakine benzer bir durumun yaşanmasının önüne geçmek için önemli bir adım olarak görülen Hal Yasası, bu yasama dönemine yetiştirilemedi. Hal Yasası, Ekim ayında açılması planlanan Meclisin gündemine tekrar getirilmesi bekleniyor.

Ek gösterge beklemede

1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge paketi de yeni yasama dönemine kaldı.

Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olması beklenirken, memurların uzun bir süre daha bekleyecek.