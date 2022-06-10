Nafaka artışına da sınırlama getirilsin

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Konut kiralarında, 1 yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak” açıklaması ve teklifin Meclis’te kabul edilmesi sonrasında nafaka mağdurları da benzer bir düzenlemenin yıllık nafaka artış oranlarına da yapılması çağrısında bulundu.

Maaşların iki katı yükselmişti

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Yıllık maaşlara gelen zam oranları en fazla yüzde 25 iken, yüzde 50- yüzde 100 oranlarında tüfe-üfe’ye göre yıllık nafaka artışları ile nafaka soygunu ile mağdurlar gasp edilmektedir. Büyük zorluklar altında alın teri dökerek kazandıkları helal parayı, nafaka adı altında haram yolla gasp edilerek ceplerinden çalınan mağdurların sabırları kalmamıştır. 6 yıldır süresiz nafaka adaletsizliğine son verileceği açıklanmasına rağmen her yıl artarak haksız kazanç yolu ile yüksek oranda tüfe-üfe’ye göre nafaka soygunları başlamıştır.

Adalet bakanına çağrı

Adalet Bakanımıza nafaka düzenlemesini beklemeden yıllık nafaka artışlarına üst limit belirleyerek (en fazla %10) bu haksızlığı gidermesi konusunda mağdurların temsilcisi olarak sesleniyorum. Süresiz nafaka bir hak değildir, gasptır, haramdır. Yeni gelecek kurmak isteyen insanların önünde en büyük engeldir. Kira artışlarına hemen müdahale eden Adalet Bakanımız, nafakadaki artışlara ve süresiz nafakaya da müdahale etmelidir.”

Yüzde 10’u geçmemeli

Ergincan, şöyle devam etti: “Her yıl haksız nafaka artışları için münferit olaylardır diyenlere ve 300 liradır diyerek küçümseyenlere birkaç örnek vereyim... Nafakazede Selçuk Korkmaz’ın 2.150 TL olan nafaka miktarı 4.050 TL’ye yükseltilmiştir. Osman Bekmezci, 750 TL olan nafaka miktarı ÜFE’ye göre yüzde 135 artış göstermiştir. Erkan Akıncı, 314 TL olan nafaka miktarı ÜFE’ye göre 1.100 TL olarak artış göstermiştir. ‘İsa Demir, 400 TL olan nafaka miktarı ise yüzde 100 artış göstererek 800 TL oldu.”