Nadide Sultan'dan bomba itiraf! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Nadide Sultan, Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize' programına konuk oldu. Yaptığı olay açıklamalarla gündemi sallayan Sultan'ın Alişan itirafı duyanları şoke etti. Bomba itiraflarda bulunan şarkıcı, "Alişan ile birlikte okuldan atıldık" dedi.

Sultan, "Okuldayken sahneye çıkmak yasaktı. Ben gizli çalışırdım. Derslerde uyuyordum, üstümü örterlerdi. 'Vuslata Beş Kala' çıktı, öğretmenlerin azarlamasından korktum, gitmedim okula. İki kez dondurdum kaydımı, sonra atıldım. Hatta Alişan'la beraber okuldan atıldık. Yıllar sonra baktım Onur Şan dönüyor, ben de dönmeye karar verdim. Annem istemedi şarkıcı olmamı. Üniversiteyi bitirdim, doktoraya başladım. Ama evlilik ve bebekle yürütmek zor" diye konuştu.