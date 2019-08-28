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Nadal ikinci tura yükseldi

- ABD Açık tek erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal, Avustralyalı John Millman'ı 3-0 yenerek ikinci tura çıktı- Favori tenisçilerden tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem, tek kadınlarda ise 2017 şampiyonu ABD'li Sloane Stephens ilk turda elendi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:21
Nadal ikinci tura yükseldi


ANKARA (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal üst tura kaldı.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan İspanyol Nadal, ilk turda Avustralyalı John Millman ile karşılaştı.

Nadal, dünya klasmanının 60. basamağındaki rakibini 2 saat 8 dakikada biten mücadelede 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Rafael Nadal, ikinci turda yine Avustralyalı Thanasi Kokkinakis ile eşleşti.


- Thiem ve Stephens'ten erken veda


Tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem, tek kadınlanda ise ABD'li Sloane Stephens, sürpriz sonuçlarla turnuvaya erken veda etti.

Dünya klasmanının 4 numarası Thiem, 87 numaralı seribaşı İtalyan Thomas Fabbiano'ya 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı.

Tek kadınlar kategorisinde de sürpriz sonuç yaşandı. 2017'deki ABD Açık'tan zaferle ayrılan turnuvanın 11 numaralı seribaşı Sloane Stephens, dünya klasmanında 127. sırada yer alan Rus Anna Kalinskaya'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak ikinci tura kalma başarısı gösteremedi.

Öte yandan, 4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ise zorlandığı mücadelede ABD'li Nicole Gibbs'i 6-3, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti. Kariyerinde birer Wimbledon ve Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Halep, ikinci turda bir başka ABD'li Taylor Townsend ile karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:21
  1. ABD Açık Tenis Turnuvası
  2. Dominic Thiem
  3. New York
  4. Rafael Nadal

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