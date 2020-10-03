Naci Taban: CHP'nin gen haritası Sadeddin Köpek ile temas etmiş

Gazeteci Naci Taban sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin gen haritası tarihte bir yerlerde Sadettin Köpek ile mutlaka temas etmiş olmalı." diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Diriliş Ertuğrul adlı dizi filmde Sadeddin Köpek'in yaptığı hainlikler sembolik olarak anlatılmıştır.

Saadettin Köpek ve hayatı

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1. Alaeddin Keykubad ve 2. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde görev vezir olarak görev yapan Sadeddin Köpek, devlet yönetiminde sözü geçen birisiydi.

Köpek, 1. Alaeddin Keykubad döneminde emirlik görevi yaptı. Sultan Alaaddin Keykubad öldükten sonra oğulları arasında çıkan taht kavgalarında 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tarafını tutarak onun tahta çıkmasına neden oldu. Köpek'in 1. Alaeddin Keykubad'ın zehirlenerek öldürülmesinde ve veliahtı İzzeddin Kılıç Arslan'ın tahta çıkmasının engellenmesinde önemli rol oynadığı tarihçiler tarafından belirtilmektedir.

2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahta çıkmasından sonra iyice güçlenen Köpek, kendisi için tehdit gördüğü önemli devlet adamlarını ve kişileri çeşitli sebeplerden öldürttü. Rakibi kalmayan Köpek, Anadolu Selçuklu tahtına geçmek için kendisinin Selçuklu prensi olduğu iddialarını bile dillendirdi. Kendisini Selçuklu şehzadesi olarak kabul ettirmeye çalışan Köpek'in çok güçlendiğini düşünen 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1239 yılında öldürtüldü.

Köpek'in devlet idaresindeki birçok becerikli komutan ve yöneticiyi öldürmesi nedeniyle Anadolu Selçuklu Devleti 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenildi. Anadolu Selçuklu Devleti bu tarihten sonra çöktü.