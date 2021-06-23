Naci Şerifi Zindaşti hakkında kırmızı bülten kararı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selçuk Bülkü ve Ümit Patlamaz ile müşteki Hülya Ceylan ve taraf avukatları katıldı. Firari sanıklardan Hasan Çataltaş'ın yakalandığı ve savunmasının alındığı bildirilen duruşmada, dosyaların birleştirilmesi için yazı yazılan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin birleştirme talebini reddettiği kaydedildi.

"Bana da bir kurşun isabet etti"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tınaz Özdemir, olaydan 1 saat önce cinayetin yaşandığı restorana iş arkadaşlarıyla gittiğini anlatarak, "Şüphelendiğim bir durum olmadı. Aniden silah seslerini duydum. Silah sesini duyunca masanın altına doğru eğildim. Bana da bir kurşun isabet etti. Silah sesini duyduktan sonra saldırganı gördüm ancak yüzü kapalıydı. Eşkal bilgisi veremem. Beş-altı el silah sesi duydum. Ateş edilmeden önce herhangi bir şey duymadım. Saldırgandan başka kimse dikkatimi çekmedi" dedi.

Mahkeme heyeti, davanın firari sanığı Naci Şerif Zindaşti hakkında kırmızı bülten çıkartılması yönünde gerekli yazışmaların yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, avukat Kudbeddin Kaya'nın, 21 Ekim 2017'de Bakırköy'deki bir restoranda siyah şapkalı, eldivenli, kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kulağının arkasında isabet eden kurşunla vurularak, hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede, Naci Şerifi Zindaşti ile Orhan Üngan ve İlhan Üngan'ın husumetli oldukları, bu husumet sonucunda Büyükçekmece'de Devrim Öztunç ve Arzu Zindashti'nin öldürüldüğü ifade edilerek, bu olayı gerçekleştiren kişiler ile İlhan Üngan'ın öldürüldüğü bildiriliyor.