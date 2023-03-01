Naci Görür'den İzmir açıklaması! Beklediği şiddeti duyurdu

Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6.0’lar mertebesinde olacaktır." dedi.

Naci Görür, katıldığı programda, “İzmir’de olan depremler genelde 6.0’lar mertebesinde. Yani 6.6 6.2 ve daha düşük olabiliyor. Tarihi dönemlerde büyük depremler vaaz edilmiş ama ben onun İzmir Yarımadası’nda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İzmir’in bir şanssızlığı var. Ege Denizi’nde de bir deprem olsa İzmir’e mal ediliyor." dedi.

Görür, "Bakın Sisam’da oldu deprem 6.8 Yunanistan’da oldu İzmir depremi diye biliyoruz biz." ifadelerini kullandı.

Naci Görür, konuşmasının devamında şu iddialarda bulundu:

"Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6.0’lar mertebesinde olacaktır. Yani İzmir’de 7.0 üzerindeki deprem tahmin ediyorum ki ender olabilir. O da İzmir Fayı’nın çalışmasına bağlı olarak.”

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