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Yaşam Naci Görür: Her iki fayda deprem bekliyoruz! Türkiye'ye deprem uyarısı ilan edildi! flaş sözler, şok iddia
Yaşam

Naci Görür: Her iki fayda deprem bekliyoruz! Türkiye'ye deprem uyarısı ilan edildi! flaş sözler, şok iddia

Yeniakit Publisher
2024-07-26 22:52:00 - 2024-07-26 23:21:38
Naci Görür: Her iki fayda deprem bekliyoruz! Türkiye'ye deprem uyarısı ilan edildi! flaş sözler, şok iddia

Akşam saatlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Depremin küçük ama can sıkıcı bir noktada meydana geldiğine dikkat çeken Görür, "Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz." dedi. deprem ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yılı aşkın süre geçerken, Türkiye'de yaşanan her sarsıntı milyonlarca vatandaşın büyük bir korku ve panik yaşamasına neden oluyor.

Bugün saat 18.27'de merkezüssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, yerel halk tarafından panikle karşılanırken, deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarılar geldi.

"HER İKİ FAYDA DA DEPREM BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin en ünlü jeologları arasında bulunan Görür, daha önce Karlıova mevkii için yaptığı uyarıları tekrarlayan paylaşımında, meydana gelen depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."
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Naci Görür: Her iki fayda deprem bekliyoruz! Türkiye'ye deprem uyarısı

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Yorumlar

KES ARTIK, PARANOYAK OLDUK.

YA Bİ SUS ARTIK ŞOM AĞIZLI FALCI.!!! ""HER İKİ FAYDA DA DEPREM BEKLİYORUZ" DİYE DE ZIRRRLAMIŞ BİR DE.
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