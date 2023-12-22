Naci Görür belediye başkanlığı teklifine ilişkin konuştu! Aday olacak mı?

Türkiye'nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Naci Görür, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, belediye başkanı adayı olacağına ilişkin çıkan haberlere sosyal medya hesabından açıklık getirdi. İşte Prof. Dr. Görür'ün kararı...

İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olup olmayacağına yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şunları söyledi:

"İSTANBUL'A ADAY OLACAĞIMI SÖYLÜYORLAR"

"Sevgili arkadaşlar, beni tanıyorsunuz ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum: Şu anda bir çok basın mensubu arayarak bir partinin İstanbul’a belediye başkan adayı olarak gösterileceğimi söyleyerek doğruluğunu teyit ettirmek istiyorlar.

"BİLİM ADAMI OLARAK KALMAK İSTİYORUM"

Doğru olan şu. Ben bir bilim adamıyım, öyle de kalmak istiyorum. Hayatımı halkımı deprem konusunda aydınlatmaya, farkındalık yaratmaya ve deprem kültürü oluşturmaya adadım.

"DEPREM KONUSUNDA HER PARTİNİN EMRİNDEYİM"

Deprem siyaset üstü bir konudur. İnsanlarımızı göçük altından AKP, MHP, CHP diye çıkartmıyoruz. Siyasetçi olursam herkese sesimi duyuramam. Ama şu kesin, hangi parti deprem hakkında has bel kader bilgime ihtiyaç duyarsa bilim adamı olarak hepsinin emrinde olurum, sevgiyle."

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