  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akıllı saatleri kullanmamaya gayret edin! Temassız ödemenizi güvenli hale getirin

İsrail askerlerinin aşağılık eğlencesi... 'Kapıyı neden açmıyorlar?'

Aç kapıyı Veysel efendi onlar da gidiyor! İYİ Parti’de yeni istifa dalgası

Ayda 2 milyon kesildiyse bir de ödenenler kim bilir ne kadar? Halk tv hortumu CHP’ye bağlamış

Türkiye'nin o ilçesi Dubai gibi olabilir! Petrol üstüne petrol fışkırıyor, keşif halkı ayağa kaldırdı

Hakan Fidan'ın "Örgüt mensupları" mesajını kimse anlayamadı

98 firmadan flaş açıklama! Yumurta alacaklar dikkat

"Almanya'daki Türkler, Türkiye için oy kullanmasın" diye başvuru yapmıştı! Sözde Türk boksör skandal gelişmeyi duyurdu

Gram ve çeyrek altın fiyatında yeni direnç noktaları! Altının yükselişi yeni seviye arayışı

Saadet Partisi’nde çelişki içinde çelişki!
Siyaset Naci Görür belediye başkanlığı teklifine ilişkin konuştu! Aday olacak mı?
Siyaset

Naci Görür belediye başkanlığı teklifine ilişkin konuştu! Aday olacak mı?

Yeniakit Publisher
2023-12-22 14:12:00 -
Naci Görür belediye başkanlığı teklifine ilişkin konuştu! Aday olacak mı?

Türkiye'nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Naci Görür, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, belediye başkanı adayı olacağına ilişkin çıkan haberlere sosyal medya hesabından açıklık getirdi. İşte Prof. Dr. Görür'ün kararı...

Türkiye'nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Naci Görür, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, belediye başkanı adayı olacağına ilişkin çıkan haberlere sosyal medya hesabından açıklık getirdi. İşte Prof. Dr. Görür'ün kararı...

İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olup olmayacağına yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şunları söyledi:

"İSTANBUL'A ADAY OLACAĞIMI SÖYLÜYORLAR"

"Sevgili arkadaşlar, beni tanıyorsunuz ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum: Şu anda bir çok basın mensubu arayarak bir partinin İstanbul’a belediye başkan adayı olarak gösterileceğimi söyleyerek doğruluğunu teyit ettirmek istiyorlar.

"BİLİM ADAMI OLARAK KALMAK İSTİYORUM"

Doğru olan şu. Ben bir bilim adamıyım, öyle de kalmak istiyorum. Hayatımı halkımı deprem konusunda aydınlatmaya, farkındalık yaratmaya ve deprem kültürü oluşturmaya adadım.

"DEPREM KONUSUNDA HER PARTİNİN EMRİNDEYİM"

Deprem siyaset üstü bir konudur. İnsanlarımızı göçük altından AKP, MHP, CHP diye çıkartmıyoruz. Siyasetçi olursam herkese sesimi duyuramam. Ama şu kesin, hangi parti deprem hakkında has bel kader bilgime ihtiyaç duyarsa bilim adamı olarak hepsinin emrinde olurum, sevgiyle."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'de 3'ü büyükşehir 9 ilin adayı açıklandı!
CHP'de 3'ü büyükşehir 9 ilin adayı açıklandı!

Siyaset

CHP'de 3'ü büyükşehir 9 ilin adayı açıklandı!

Ahmet Hakan, iyi haber alan o kaynaktan öğrenmiş! İşte AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları
Ahmet Hakan, iyi haber alan o kaynaktan öğrenmiş! İşte AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları

Medya

Ahmet Hakan, iyi haber alan o kaynaktan öğrenmiş! İşte AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "yerel seçim" açıklaması! Adaylarımız…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş “yerel seçim” açıklaması! Adaylarımız…

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş “yerel seçim” açıklaması! Adaylarımız…

İYİ Partili Taner adaylıktan çekildi
İYİ Partili Taner adaylıktan çekildi

Siyaset

İYİ Partili Taner adaylıktan çekildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23