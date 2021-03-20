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Gündem Naci Ağbal Merkez Bankası görevinden alınmasına ne dedi?
Gündem

Naci Ağbal Merkez Bankası görevinden alınmasına ne dedi?

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. Naci Ağbal’dan görevden alınmasına ilişkin ilk açıklama geldi. Peki Naci Ağbal Merkez Bankası görevinden alınmasına ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 12:01:00 - 2021-03-20 12:02:27
Naci Ağbal Merkez Bankası görevinden alınmasına ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Naci Ağbal, 8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine göreve getirilmişti.

Naci Ağbal Merkez Bankası görevinden neden alındı?

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağbal, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Merkez Bankası Başkanlığı dâhil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası başkanı olan Şahap Kavcıoğlu kim? Şahap Kavcıoğlu ne iş yapmaktaydı?
Merkez Bankası başkanı olan Şahap Kavcıoğlu kim? Şahap Kavcıoğlu ne iş yapmaktaydı?

Biyografi

Merkez Bankası başkanı olan Şahap Kavcıoğlu kim? Şahap Kavcıoğlu ne iş yapmaktaydı?

 

 

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