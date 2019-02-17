0553 313 94 23

MYP Bursa İl Başkanı Ahmet Kırıkoğlu güven tazeledi

MYP Bursa olağan kongresinde büyük bir katılımla gerçekleşti.

17 Şubat 2019 Pazar 17:49
MYP Bursa İl Başkanı Ahmet Kırıkoğlu güven tazeledi

MYP Bursa olağan kongresinde büyük bir katılımla gerçekleşti. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Hüseyin Kurdoğlu, Türkiye’nin yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi.


Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Bursa İl Teşkilatı Olağan Kongresini yaptı. Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongreye, MYP Genel Sekreteri Muhammed Recep Altun, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Hüseyin Kurdoğlu, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Altun, MYP Bursa İl Başkanı Ahmet Kırıkoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Kongre öncesi önemli açıklamalarda bulunan Kurdoğlu, “Tüm Türkiye’de bütün illere ve ilçelere gitmeye çalışıyoruz. Her gittiğimiz yerde yeni bir lider yeni bir yüz yeni bir vizyon aranıyor. Bu yeniliğe liderlik yapabilecek kişi, Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dır. Artık Türkiye’de 10 yılda bir gerçekleşmesi gereken değişim geçmektedir. Bunun sebebi yeni bir liderin ortaya çıkmamasıydı. Ahmet Reyiz Yılmaz bu işe gönül verdi. Mart ayının ortasına kadar bütün il ve ilçe kongrelerimiz bitmiş olur. Haziran ayında ise Ankara’da büyük buluşma ile saha çalışmalarına başlayacağız. Allah’ın izni ile yeni bir ufuk ve üreten bir Türkiye için canla başla çalışacağız” dedi.


Tarım ülkesi olan Türkiye’de ilk hedeflerinin tarım ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak olacağını belirten Kurdoğlu, “Ar-Ge çalışmalarımızla tüm Türkiye’deki istihdamı arttıracak büyük bir parti programına sahibiz. Daha önce liderimiz Ahmet Reyiz Yılmaz’ın kaleme aldığı bir çalışmayı 24 Haziran’da bütün partilerin programlarında yer aldı. Faizsiz bir Türkiye nasıl olur? Türkiye’ye ekonomik olarak nasıl ileri götürebiliriz? Bunların hepsi bu programda yer almıştı. Dünyada tanınan bir lider olan Ahmet Reyiz Yılmaz, iyi bir ekonomist ve bilgi birikimine sahip biridir. Halkımızın aradığı kişidir. Türkiye’nin yeni bir lidere ihtiyacı vardır” diye konuştu.


Büyükşehirlerin boğulmuş durumda olduğuna dikkat çeken Kurdoğlu, “İnsanlar tarımı bırakıp şehirlere göç etmesi bunların ilk sebebidir. Hükumetin yanlış politikaları insanları farklı alanlara yönlendiriyor. Ayrıca ötekileştirilmiş bir toplumun oluştuğunu görüyoruz. En kısa zamanda 31 Mart’tan sonra gündeme gelecek erken seçime partimizi hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.


Yapılan kongrede, mevcut il başkanı Ahmet Kırıkoğlu, yapılan seçimle tekrar başkanlığa seçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:49
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
    1. TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
    2. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    4. Rusya'ya çarpıcı teklif:..
    5. Adana'da minibüsün altına gizlenen 6..
    6. Saadet Partisi'nden anket açıklaması:..
    7. TFF 2. LİG
    8. İçişleri Bakanı Soylu: ’’Bugün bu..
    9. Öldürülen köpeğin sahibi değil,..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir..
    11. Başkan Taşçı: "Eğitime 10 milyon TL..
    12. Amed Sportif Faaliyetler’in kadın..
    13. Rehberliğin öncülerinden Hasan Tan..
    14. 2 gündür kayıp olan genç kızın cesedi..
    15. Çalmaya çalıştığı otomobilde uyuya..
    16. Tekirdağ’da silah kaçakçılığı..
    17. Başkan Togar: "Ustalık dönemimizde beş..
    18. Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    20. Mustafa Sarıgül'den 'e-dershane' vaadi!
    21. Samsun’da Cumhur İttifakı’nın kapsamı..
    22. Başkan Şahin: "Tek yumruk olalım"
    23. Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş..
    24. Efeler,yenilmezliğini sürdürüyor
    25. Karamollaoğlu: "Biz milletimizle..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir’de
    28. Hisarlar eski CEO’su Zafer Türker son..
    29. İnegöl’de karga kurtarma operasyonu
    30. Enerji Bakanı Dönmez Üsküdar’da çorba..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması