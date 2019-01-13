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Myanmar'dan skandal uygulama! Tarafsız bölgeye beton engel örüyor

Myanmar hükümeti, uluslararası kuralları çiğneyerek Bangladeş sınırında bulunan tarafsız bölgede, Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların yakınına sel felaketine neden olabilecek beton engel inşa ediyor.

13 Ocak 2019 Pazar 15:14
Myanmar'dan skandal uygulama! Tarafsız bölgeye beton engel örüyor

Myanmar,Bangladeş sınırında tarafsız bölgede Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların yakınına sel felaketine yol açmasından endişe duyulan beton engel inşa ediyor.

Sel tehdidi oluşturuyor

Tambru Khal kanalının önünü kesecek beton engelin, Ağustos 2017'den beri bölgede derme çatma kamplarda yaşayan 5 binden fazla Arakanlı Müslüman için sel tehdidi anlamına geldiği ifade ediliyor.

Arakanlı Müslümanların liderlerinden Dil Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunu, Myanmar ordusunun, bölgede yaşayan Arakanlı Müslümanları yerlerinden etmek için yeni bir taktik olarak nitelendirdi.

Muhammed, doğum yerleri Arakan'a dönme ümidiyle yaşadıklarına işaret ederek Myanmar askerlerinin geldikleri ilk günden itibaren bölgeyi terk etmeleri için Arakanlı Müslümanlar arasında panik yaratmaya çalıştığını söyledi.

"Tüm bölge sular altında kalacak"

Daily Star gazetesi de Cox's Bazar'da Bangladeşli hükümet temsilcisi Kemal Ahmed'in, inşaatla ilgili endişelerin ve muhtemel sonuçların dile getirildiği bir mektubu kabineye gönderdiğini yazdı.

Ahmed, gazeteye yaptığı açıklamada, "Myanmar hükümeti, tarafsız bölgede herhangi bir yapı inşa edemez. Eğer inşa edilirse tarafsız bölgedeki Arakanlı Müslümanlar, tüm bölge sular altında kalacağından büyük ızdırap yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Bangladeş Sınır Muhafaza birliklerinin komutanlarından Yarbay Monzurul Hasan Han, yakın geçmişte bölgeyi ziyaret ettiğini ve Myanmar ordusunun kendisine bölgeye dikenli tel çekildiği bilgisini verdiğini kaydetti. Han, basında çıkan haberler üzerine konuyu soruşturacaklarını söyledi.

"Hiçbir ülke tarafsız bölgede herhangi bir şey inşa edemez"

Rajshahi Üniversitesinden Profesör Mahfuzur Rahman Akand da Myanmar'ın, ülke sınırları dışında bile Arakanlı Müslümanların yaşamlarına zarar vermeye çalışmasının çok talihsiz bir durum olduğunu dile getirdi.

Akand, "Hiçbir ülke, ilgili ülkeler arasında ortak bir anlaşma olmadan tarafsız bölgede herhangi bir şey inşa edemez." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmiyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Myanmar'a silah ambargosu ve sorumlulara yönelik yaptırım uygulanmasını istiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:14
  1. Myanmar
  2. Myanmar hükümeti
  3. Myanmar'dan skandal karar
  4. Myanmar tarafsız bölgede duvar örüyor
  5. Arakan
  6. Arakanlı Müslümanlar
  7. Arakan'da müslümanlara zulüm
  8. skandal karar
  9. Soykırım

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