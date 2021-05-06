Myanmar'dan flaş açıklama: İş birliğini bitirebiliriz

Myanmar'da askeri darbenin ardından orduyu destekleme kararı alan Arakan Ulusal Partisi (ANP), talepleri yerine getirilmediği için askeri yönetimle iş birliğini sonlandırabileceğini duyurdu.

Myanmar Now haber sitesine konuşan ANP Genel Başkanı Tha Tun Hla, parti yönetimi olarak orduyla beraber çalışmanın Arakan halkına menfaat sağlamadığına inandıklarını bildirdi.

"Taleplerimiz karşılık bulmadı"

Hla, askeri yönetimin Arakan eyaletine daha fazla özerklik verme sözüne dair somut bir adım atmadığını kaydederek, "Taleplerimiz karşılık bulmadı. Askeri yönetimle iş birliği yapmanın bize bir faydası olmayacağını gördük. Yönetim kurulumuz, askeri yönetimle iş birliğini bitirme yönünde karar aldı." ifadelerini kullandı.

Parti yönetiminin kararını uygulayacağını ifade eden Hla, darbe karşıtı protestoculara destek verip vermeyeceği konusunda açıklama yapmadı.

Karen'de Myanmar ordusundan 194 kişi öldürüldü

Diğer yandan Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği (KNU), son 2 aydır Karen eyaletinde Myanmar ordusuyla girilen çatışmalara dair bilgi verdi.

KNU sözcüsü Saw Kier Doh, Myanmar ordusuyla çatışmalara mart ayının sonlarına doğru başladıklarını belirterek, "27 Mart'tan bugüne 194 asker öldürüldü, 220 ordu mensubu ise yaralandı." dedi.

Doh, KNU güçlerinden şimdiye kadar 9 kayıp verdiklerini ve 10 savaşçının da yaralı olduğunu kaydetti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 769 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.