Myanmar'da ölümle sonuçlanan RPG atışı
Myanmar'da bir askerin RPG atışı ölümle sonuçlandı.
Myanmar'da meydana gelen bir kazada, bir askerin RPG (roketatar) ateşlemeye çalışırken patlamanın kurbanı olduğu bildirildi. Asker, roketatarı ateşlediği esnada meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.
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