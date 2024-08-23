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Sosyal Medya Myanmar'da ölümle sonuçlanan RPG atışı
Sosyal Medya

Myanmar'da ölümle sonuçlanan RPG atışı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 18:01:00 -

Myanmar'da bir askerin RPG atışı ölümle sonuçlandı.

Myanmar'da meydana gelen bir kazada, bir askerin RPG (roketatar) ateşlemeye çalışırken patlamanın kurbanı olduğu bildirildi. Asker, roketatarı ateşlediği esnada meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

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