Myanmar'da askeri cunta, 4 kişiyi idam etti

Myanmar’da yayın yapan Mirror Daily gazetesi, infazın ne zaman ve nerede gerçekleştirdiğine ilişkin ayrıntı vermezken, 4 kişinin "şiddet içeren ve insanlık dışı terör cinayetleri" planladıkları ve yönettikleri için "yasal prosedürlere uygun olarak" idam edildiğini bildirdi.

Darbe karşıtı Ulusal Birlik Hükümeti’nde İnsan Hakları Bakanı olan Aung Myo Min, konuya ilişkin değerlendirmesinde, idamların “halkı korkuya sürükleyeceğini” belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Asya Direktörü Elaine Pearson, idamların “bariz şekilde haksız olduğunu ve siyasi amaçlı yargılamalar” yapıldığını vurguladı.

Pearson, idamlar ile askeri yönetimin darbe karşıtı protestoları kırmayı amaçladığını aktardı.

Myanmar’da en son idam cezası 1976 yılında uygulanmıştı. 2014 yılında idama cezasına çarptırılan mahkumların cezaları ömür boyu hapse çevrilmişti.

Ancak, 2021 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası onlarca insan yeniden idama mahkum edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.