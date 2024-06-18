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Dünya Myanmar'da 2021'den bu yana 5 bin 280 sivil öldürüldü!
Dünya

Myanmar'da 2021'den bu yana 5 bin 280 sivil öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2024-06-18 16:49:00 -
Myanmar'da 2021'den bu yana 5 bin 280 sivil öldürüldü!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştiği Şubat 2021'den bu yana ordu tarafından 5 bin 280 sivilin öldürüldüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştiği Şubat 2021'den bu yana ordu tarafından 5 bin 280 sivilin öldürüldüğünü söyledi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin 56'ncı Oturumu kapsamında Myanmar ile ilgili düzenlenen interaktif diyalog toplantısında konuştu.

Myanmar'da acılar yaşanmaya devam ettiğini kaydeden Türk, ülkede insan hakları ihlalleriyle ilgili vakaların hızla arttığına dikkati çekti.

Türk, ordunun önemli derecede bölge üzerindeki kontrolünü kaybettiğini ve bu nedenle giderek daha aşırı önlemlere başvurduğunu vurgulayarak, "Zorunlu askerlik, kasaba ve köylerin ayrım gözetmeksizin bombalanması ile acımasız vahşet suçları bunlar arasında yer alıyor. Myanmar ordusu terör kampanyasını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu döviz ve silahlara erişim sağlamaya devam ediyor. Myanmar halkına sağlanan uluslararası mali destek yetersiz." dedi.

Silahlı çatışmaların ülke genelinde acımasızca şiddetlenmeye devam ettiğini dile getiren Türk, bunun, sivillerin hayatlarına giderek daha acımazsızca zarar verdiği kaydetti.
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