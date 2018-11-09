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Muzu uzun süre taze saklamak için ne yapmak gerekir?

Eve aldığınız muzların hemen çürümesini istemiyor daha uzun süre muhafaza etmek istiyorsanız siz de bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

09 Kasım 2018 Cuma 22:58
Muzu uzun süre taze saklamak için ne yapmak gerekir?

Evde muzları daha uzun süre taze saklamak için işte yapmanız gerekenler...

Eğer muzlar birden fazla ise, muzların saplarının birleşme noktasını streç film ile sarın.

Bir tek muzun daha uzun süre dayanması için ise, yine sap kısmını streç film ile güzelce sarın.

Bu şekilde muzun daha uzun süre dayandığını göreceksiniz.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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