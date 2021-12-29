  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Müzmin mağlup Kılıçdaroğlu ilk kez kazandı!
Gündem

Müzmin mağlup Kılıçdaroğlu ilk kez kazandı!

CHP'nin müzmin mağlup Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın anketinde kazandı. Kılıçdaroğlu anketteki rakipleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na büyük fark attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 18:03:00 -
Müzmin mağlup Kılıçdaroğlu ilk kez kazandı!

28 Şubat sürecinin medyataki tetikçilerinden Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Twitter hesabından, 24 saat içerisinde oy kullanılabilen anketine 410 bin 284 kullanıcı katılırken, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna yanıt verildi.

Altaylı, anketinin seçeneklerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ekledi.

Ankete oy verenlerin yüzde 52,6'sı Kemal Kılıçdaroğlu seçeneğini işaretlerken, yüzde 28,8'i Mansur Yavaş'ı seçti. Ekrem İmamoğlu'nu seçenlerin oranı ise yüzde 18,6 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay