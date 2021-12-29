Müzmin mağlup Kılıçdaroğlu ilk kez kazandı!
CHP'nin müzmin mağlup Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın anketinde kazandı. Kılıçdaroğlu anketteki rakipleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na büyük fark attı.
28 Şubat sürecinin medyataki tetikçilerinden Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Twitter hesabından, 24 saat içerisinde oy kullanılabilen anketine 410 bin 284 kullanıcı katılırken, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna yanıt verildi.
Altaylı, anketinin seçeneklerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ekledi.
Ankete oy verenlerin yüzde 52,6'sı Kemal Kılıçdaroğlu seçeneğini işaretlerken, yüzde 28,8'i Mansur Yavaş'ı seçti. Ekrem İmamoğlu'nu seçenlerin oranı ise yüzde 18,6 oldu.