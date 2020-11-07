Müzisyen Timur Selçuk vefat etti

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Farklı çıkışlarıyla bilinen Timur Selçuk, sol tandanslı olmasına rağmen ibadetlerini yerine getirdiğini sıklıkla ifade ediyordu. Son dönemlerde, namaz kıldığını ve Kur’an-ı Kerim’den feyz aldığını kaydeden Timur, “Ben olgunluk yaşımdan sonra, 65 yaşımdan sonra siyasi görüş doğrultusunda değil de hayırdan ve barıştan yana oldum. Çünkü Kur’an bunu söylüyor” şeklinde konuşmuştu. Allah’a secde etmeden uyuyamadığını belirten Timur, İslam’ın emekten, haktan ve insana değer vermekten yana olduğunu vurgulamıştı. Selçuk’un cenaze töreni ile ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmadı.