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Yerel Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında karar açıklandı
Yerel

Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında karar açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 07:32:00 -
Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında karar açıklandı

Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında istinaf mahkemesinde karar açıklandı. Buna göre, İlker Karakaş (35), Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken, Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müzisyen Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk gözaltına alındı. İlker Karakaş (35), Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken, Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza takdir indirimi uygulanarak her iki sanık için de 25'er yıla düşürüldü. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün ise delil yetersizliğinden beraat etti.

TUTUKSUZ SANIK SOYALP, 10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kararın istinaf edilmesinin ardından bugün görülen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ile tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları hazır bulundu. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, yerel mahkemenin İlker Karakaş'a 'kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanık Ali Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırdı. Sanığın suçu, haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, Gündüz'ü 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Soyalp'e verilen hükmü de kaldırdı. Semih Soyalp'in maktul Şener'e yönelik 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçunu işlediğine karar veren mahkeme, sanığa 10 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte Soyalp tutuklandı.

Öte yandan tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararları da hukuka uygun bulundu.

 
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