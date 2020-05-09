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Aktüel

Müzik öğretmeni 2 kardeşin Anneler Günü şarkısı duygulandırdı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan müzik öğretmeni 2 kardeşin Anneler Günü için besteledikleri şarkı dinleyenleri duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:13:16 -
Müzik öğretmeni 2 kardeşin Anneler Günü şarkısı duygulandırdı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan müzik öğretmeni 2 kardeşin Anneler Günü için besteledikleri şarkı dinleyenleri duygulandırdı.



Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan müzik öğretmeni Bahar Durgun ile Trabzon’da görev yapan müzik öğretmeni ağabeyi Mustafa Durgun anneler günü için besteledikleri şarkıyı paylaştı. Korona virüs salgını nedeni ile annelerinin yanına gidemeyenlerin duygularına tercüman olan 2 kardeşin bestesi dinleyenleri duygulandırdı. Kendi besteleri olan şarkıyı seslendirdiklerini belirten Mustafa Durgun "Biz annemizin yanında olduğumuz için şanslıyız. Anneler gününü çeşitli nedenlerden dolayı annelerinden uzak geçirmek zorunda kalanlar için söyledik bu şarkıyı." dedi.

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