0553 313 94 23

Müzeler Kenti Odunpazarı’nda seramik zirvesi

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Şehrin Ateşi’ sloganı ile Tarihi Odunpazarı Meydanı’ndan düzenlenen 5’inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı devam ediyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:12
Müzeler Kenti Odunpazarı’nda seramik zirvesi

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Şehrin Ateşi’ sloganı ile Tarihi Odunpazarı Meydanı’ndan düzenlenen 5’inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı devam ediyor.


İkisi yabancı 8’i yerli toplam 10 bilim insanı ve sanatçının katıldığı çalıştayda, sanatçılar ilk olarak Raku Pişirim Tekniği’ni uyguladı. Eserlerin de ortaya çıkmaya başladığı çalıştaya, vatandaşların yoğun ilgisi de sürüyor. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını ise ilgi ile izledi.


Raku Pişirim Tekniği uygulandı


Sorkun çömlekçilerinin de yer aldığı çalıştayda çalışmalar geç saatlere kadar devam etti. Gün sonunda 5’inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı katılan bilim insanları ve sanatçılar, gün boyu yaptıkları eserleri Raku Pişirim Tekniğinin uygulandığı fırınlarda pişirdi. Böylece 5’inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nın ilk fırını da yakılmış oldu. Sanatçılar ve bilim insanları tarafından yakılan Raku Fırınlarından eşsiz sanat eserleri çıkarken, vatandaşlar sanatçıların Raku Fırınlarında yaptığı çalışmayı büyük bir dikkatle takip etti.


Öte yandan Odunpazarı Belediyesi’nin düzenlediği uluslararası festivallerin olmazsa olmazı çocuklar da çalışmalardaki yerlerini aldı. Seramik çömlekler yapan, seramik hamuruna şekil veren çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Çalıştay günün farklı saatlerinde müzik dinletisi ve dans gösterilerine de ev sahipliği yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:12
  1. sanat
  2. odunpazarı
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da eşyasız evde yaşayan aileye yardım eli
    1. Elazığ’da eşyasız evde yaşayan aileye..
    2. Türk inşaat sektörü Irak pazarına..
    3. Bolu’da hafif ticari araç tıra..
    4. Tenis yaz okulu tam gaz
    5. Bangladeş'teki dang humması salgını
    6. YÖK'ten "Mardin Artuklu Üniversitesi..
    7. Özel sektör doğal afetlerde sorumluluk..
    8. ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan..
    9. Taraftarlar bando eşliğinde maça davet..
    10. (Özel) 40 kişinin alınacağı BESYO..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan..
    12. Rus istihbaratından DEAŞ’ın hücre..
    13. Edremit Gençlik Merkezi liderlerinden..
    14. ABD askerlerine bombalı saldırı!
    15. FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı!
    16. Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666..
    17. Engelli ve yaşlı kadının yol mutluluğu
    18. Uşak'ta organ bağışı
    19. Süper Lig'in efsane takımında haciz..
    20. Yeni Malatyaspor Trabzon'dan puanla..
    21. Kılıçdaroğlu Manyas’ta vatandaşlara..
    22. Libya'da Hafter güçlerinden 17 kişi..
    23. Akyurt’ta rekor mantar üretimi
    24. Sözleşmesiz domates eken üretici hayal..
    25. Yunusemre Belediyespor, Algu’yu..
    26. Tüm cilt tipleri için gerginlik..
    27. Muğla’da deniz ve kıyılar koruma..
    28. 10 Burda AVM’ye ödül
    29. Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek..
    30. Khan ve Merkel, Hindistan’ın Cammu..
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar