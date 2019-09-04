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Müze kart nasıl alınır? Müze kart fiyatı ne kadar?

Müze ve ören yerleri gezmek isteyen kişilere uygun fiyat imkanı sağlayan müze kart hakkındaki detayları sizler için derledik. Müze kart nasıl alınır? Müze kart fiyatı ne kadardır? İşte detaylar...

04 Eylül 2019 Çarşamba 19:38
Müze kart nasıl alınır? Müze kart fiyatı ne kadar?

Müze ve ören yerleri gezmek isteyen kişilere uygun fiyat imkanı sağlayan müze kart hakkındaki detayları sizler için derledik. Müze kart nasıl alınır? Müze kart fiyatı ne kadardır? İşte detaylar...

Müze kart; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan 300'den fazla müze ve ören yerlerini, uygun fiyatlara gezebilme imkanı sağlıyor.

Müzekart sahibi olmak isteyenler, kart basım istasyonlarından, kimlik ya da sürücü belgelerini, ibraz etmek suretiyle en kısa süre içerisinde müzekartlarını alabilirler. 

Online olarak işlem yapmak isteyen kişiler, 'https://muze.gov.tr/' internet sitesinden bilgileri onaylatarak, kartlarına sahip olabilirler.

Müze kartın fiyatı 70 tl'dir. Öğretmen ve 18 yaş altındaki öğrenciler yüzde 50 indirimden yararlanabilme hakkına sahiptir.

İstanbul'da gezilecek yerler

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 19:38
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