Muz uzun süre nasıl saklanır? Muzu uzun süre saklamanın yolları? Muz neden çabuk çürür? Muzu buzdolabında mı saklamalıyız?

Muzu buzdolabında mı saklamalıyız? / Muz neden çabuk çürür?

Muz başta da belirttiğimiz üzere ılıman iklim kuşağına ait bir meyve olduğu için ait olduğu iklimin aksine buz dolabında saklama çabalarımız haliyle boşa gidiyor. Buzdolabında uzun süre çürümeden kalacağını ümit ettiğimiz bu meyvenin hemen kararmaya başladığını görüyoruz..

Bu nedenle muzu buzdolabında saklamak oldukça yanlış bir yöntem olacak. Bunun yerine doğal oda sıcaklığında bırakmak muzun nisbeten daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak.

Muz uzun süre nasıl saklanır?

Muz ömrünün olağan süresini uzatmak biraz zor olsa da şimdi bahsedeceğimiz yöntemle bunu kısmen başarabiliriz.

Muzun dalından koparıldığı sap kısmını streçle veya alüminyumla kapatarak oda sıcaklığında bir yerde muhafaza etmek çabamıza olumlu cevap verecek bir yöntem.

Bunun yanında muz alırken henüz tam olgunlaşmamış halini alarak bu süreyi uzatabilirsiniz.