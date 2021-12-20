Muz provokasyonundan sonra şimdi de TL provokasyonuna tepki yağıyor

Göksel Çağlav/Ankara

Muz yerken çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak Türk ekonomisiyle dalga geçtikleri gerekçesiyle sınır dışı edilen yabancı uyruklular olayından sonra şimdi de Dolar bozdurup aldıkları deste Türk Liraları ile dalga geçen yabancı uyruklu Tik Tok fenomenleri tepkilere neden oluyor.



Bir süre önce bir sokak röportajında yer alan, “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…” söylemi sonrası yabancı uyruklu vatandaşların muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı “muz yeme” eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulması tepkilere neden olmuş, güvenlik birimlerince tespit edilen 7 şahıs Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilmişlerdi. Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı provoke etmek isteyen yabancı uyruklu bir gurup vatandaşın Döviz bürosunda bozdurdukları dolarlar karşılığında aldıkları Türk Lirası desteleri sallayarak Arapça müzik eşliğinde dalga geçmeleri sert tepkilere neden oldu. Sosyal medya hesaplarında bu videoların dolaşıma girmesiyle vatandaşlar, “Ayaklarına kurşun sıkmış eşekler! Vakit kaybetmeden Eşek sudan gelinceye kadar dövmek lazım bu müptezelleri!”, “Yakalayın bu vatan hainlerini”, “Bunlara ekmek bile haram” ve “Vatanını bile korumaktan aciz müptezeller, insanlıktan bile anlamıyorlar” ifadeleriyle gerekli yasal işlemlerin yapılarak sınır dışı edilmelerini istediler.