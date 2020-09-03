  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Muud'un ağustosta "En Çok Dinlenenler Listesi" açıklandı
Ekonomi

Muud'un ağustosta "En Çok Dinlenenler Listesi" açıklandı

Listenin yerli sanatçılar kategorisinde "Hayat" isimli yeni albümüyle Sibel Can ilk sırada yer alırken, yabancı albümler listesinde zirvede Grammy Ödülü rekortmeni Taylor Swift'in "Folklore"u bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:04:10 -
Muud'un ağustosta "En Çok Dinlenenler Listesi" açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un yenilikçi ve dinamik hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği, genç ruhlu dijital müzik platformu Muud'da ağustosta "En Çok Dinlenenler Listesi" açıklandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, listenin yerli sanatçılar kategorisinde "Hayat" isimli yeni albümüyle Sibel Can ilk sırada yer alırken, yabancı albümler listesinde zirvede Grammy Ödülü rekortmeni Taylor Swift'in "Folklore"u bulunuyor.

Muud'da ağustos ayında "En Çok Dinlenen Yerli Sanatçılar" listesinde Sibel Can'ı, Ziynet Sali, Oğuzhan Koç ve Zeynep Bastık takip ediyor.

"En çok Dinlenen Yerli Albüm" kategorisinin zirvesinde de Sibel Can'ın "Hayat" albümü yer alırken, "Hayat"ı birçok sanatçının seslendirdiği, unutulmaz müzisyen Attila Özdemiroğlu'nun şarkıları ve Merve Özbey'in uzun zamandır listelerden inmeyen "Devran" albümü izliyor. "En Çok Dinlenen Yerli Single" sıralamasının ilk üçünde Ziynet Sali-Kalbim Tatilde, Zehra-Cennetten Çiçek ve Ece Mumay-Galaksi var.

"Yabancı Albümler" kategorisinin en tepesine tüm dünyada olduğu gibi Taylor Swift yerleşti. Üretken sanatçı Swift'in çıktığı günden bu yana zirvelerden inmeyen 17 şarkılık yeni albümü "Folklore"deki parçalar, etkin piyano ile gitar sound'larıyla dikkati çekiyor.

"En Çok Dinlenen Yabancı Sanatçılar" kategorisinde ilk 3 sırayı Billie Eilish, INNA ve Katy Perry paylaşırken, "Yabancı Single"larda The Weeknd-After Hours ile NK-Elefante de bulunuyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı
Gündem

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

RUSEN Başkanı Yılmaz, S-400 hava savunma sistemlerinin tüm parçalarının Türkiye'ye aktarıldığını ve Türk askerlerinin eğitimlerinin tamamlad..
Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...
Dünya

Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...

Alman bilim adamları son araştırmasında, kan grubunun ölümcül koronavirüse yakalanan insanların hastalığı atlatma sürecini nasıl etkilediğin..
Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete g..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı