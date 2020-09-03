Muud'un ağustosta "En Çok Dinlenenler Listesi" açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un yenilikçi ve dinamik hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği, genç ruhlu dijital müzik platformu Muud'da ağustosta "En Çok Dinlenenler Listesi" açıklandı.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, listenin yerli sanatçılar kategorisinde "Hayat" isimli yeni albümüyle Sibel Can ilk sırada yer alırken, yabancı albümler listesinde zirvede Grammy Ödülü rekortmeni Taylor Swift'in "Folklore"u bulunuyor.

Muud'da ağustos ayında "En Çok Dinlenen Yerli Sanatçılar" listesinde Sibel Can'ı, Ziynet Sali, Oğuzhan Koç ve Zeynep Bastık takip ediyor.

"En çok Dinlenen Yerli Albüm" kategorisinin zirvesinde de Sibel Can'ın "Hayat" albümü yer alırken, "Hayat"ı birçok sanatçının seslendirdiği, unutulmaz müzisyen Attila Özdemiroğlu'nun şarkıları ve Merve Özbey'in uzun zamandır listelerden inmeyen "Devran" albümü izliyor. "En Çok Dinlenen Yerli Single" sıralamasının ilk üçünde Ziynet Sali-Kalbim Tatilde, Zehra-Cennetten Çiçek ve Ece Mumay-Galaksi var.

"Yabancı Albümler" kategorisinin en tepesine tüm dünyada olduğu gibi Taylor Swift yerleşti. Üretken sanatçı Swift'in çıktığı günden bu yana zirvelerden inmeyen 17 şarkılık yeni albümü "Folklore"deki parçalar, etkin piyano ile gitar sound'larıyla dikkati çekiyor.

"En Çok Dinlenen Yabancı Sanatçılar" kategorisinde ilk 3 sırayı Billie Eilish, INNA ve Katy Perry paylaşırken, "Yabancı Single"larda The Weeknd-After Hours ile NK-Elefante de bulunuyor.





