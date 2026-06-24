  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
90 milyonluk ülkeden bir tane forvet çıkmıyor! Milli takıma devşirme forvet formülü! ABD'deki İsrail-Lübnan Görüşmelerinde İlk Gün Tamamlandı: Gözler Kritik Kararlarda CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel o tarihte yeni partisinin startını verecek İçişleri Bakanlığı Duyurdu: CHP'li 2 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı Türkiye’nin en önemli sorunu! Meclis'ten Araç Sahipleri ve Öğrencilere Yeni Düzenleme: Tescil Süresi Uzatıldı, Eğlence Vergisinde Muafiyet Geldi Belediyelere kamera uyarısı! ABD o ülkedeki başkanlık seçimlerine müdahale etti! Dini değerlere hakaret yasası meclisten geçsin! 24 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Dünya Müttefikler bile artık inanmıyor: ABD’ye güven tepetaklak!
Dünya

Müttefikler bile artık inanmıyor: ABD’ye güven tepetaklak!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Müttefikler bile artık inanmıyor: ABD’ye güven tepetaklak!

36 ülkede yapılan bir ankete göre, ABD’nin “güvenilir bir ortak” olduğunu düşünenlerin oranında düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

36 ülkede yapılan bir ankete göre, ABD’nin “güvenilir bir ortak” olduğunu düşünenlerin oranında düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, 8 Şubat-13 Mayıs tarihlerinde 36 ülkeden 42 bin 151 katılımcıya, ABD ve Başkan Donald Trump'ın politikalarına ilişkin görüşleri soruldu.

Anket, ABD'nin "güvenilir bir ortak" olduğu yönündeki algının son yıllarda belirgin biçimde zayıfladığını ortaya koydu. Bu olumsuz eğilim, ABD ile uzun yıllardır ekonomi ve güvenlik alanlarında yakın ilişkilere sahip birçok ülkede de gözlemlendi.

Kanada'da 2022 yılında katılımcıların yüzde 83'ü ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görürken bu oran, yüzde 35'e geriledi.

 

Aynı dönemde Fransa'da bu oran yüzde 62'den yüzde 27'ye, Almanya'da ise yüzde 83'ten yüzde 39'a düştü.

ABD'nin dünya genelinde barış ve istikrara katkı sağladığı yönündeki değerlendirmeler birçok ülkede belirgin şekilde geriledi.

Bu görüşü paylaşanların oranı Kanada’da 2023’te yüzde 61 iken yüzde 30'a düştü. Aynı dönemde Fransa'da yüzde 56'dan yüzde 27'ye, Almanya’da ise yüzde 53'ten yüzde 35'e indi.

Gazze'deki belediyelerden kritik uyarı!
Gazze'deki belediyelerden kritik uyarı!

Dünya

Gazze'deki belediyelerden kritik uyarı!

Gazze’de son 24 saatte 5 şehit, 11 yaralı
Gazze’de son 24 saatte 5 şehit, 11 yaralı

Dünya

Gazze’de son 24 saatte 5 şehit, 11 yaralı

Gazze’de şehit sayısı 73 bin 39’a yükseldi
Gazze’de şehit sayısı 73 bin 39’a yükseldi

Dünya

Gazze’de şehit sayısı 73 bin 39’a yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23