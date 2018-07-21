Mutsuzluk bu hastalıklara neden oluyor

KALP HASTALIĞI

Yapılan birçok çalışma kalp hastalığı ve krizinin depresyona bağlı olduğunu söylüyor. Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre kalp yetmezliği olan insanların yüzde 40'ı majör depresyon hastası. Uzmanlar depresyonun stres düzeylerini arttırdığını belirtiyor.

KANSER

Yale Tıp Fakültesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre başta pankreas kanseri olmak üzere tüm kanser hastalarının depresyon yaşamış olduğu tespit edildi. Uzmanlara göre pankreas kanseri hücreleri, beyinde kendimizi iyi hissettiren reseptörleri engelleyen bir protein üretiyor.

TİRİOD

Journal of Thyroid Research'de yapılan yeni bir araştırma, depresyon tanısı konan insanların tiroid problemleri olduğunu ortaya çıkardı. Ya da bu durum tam tersi de mümkün; tiroid hastaları depresyona girebiliyor. Yorgunluk mutsuz ruh hali ve kilo alma gibi problemleriniz varsa muhtemelen suçlu tirodler.

PARKİNSON

Yapılan bir çalışmaya göre, depresyondaki insanlar parkinson hastalığı için risk taşıyor. Tayvan’da bilim adamları, 10 yıl boyunca, depresyona yakalanan 4 bin 634 kişi ile ruhsal sorunu olmayan 18 bin 544 kişinin sağlık durumunu karşılaştırdı. Depresyona yakalananların Parkinson'a yakalanma riskinin 3,24 kat fazla olduğu görüldü.

BUNAMA

ABD'de 1239 kişi arasında yapılan bir araştırmada, deneklerin geçirdikleri depresyon sayısıyla bunama arasındaki ilişkiye bakılmış, bunun sonucunda, bir kişi ne kadar çok depresyon geçirirse bunama riskinin o kadar fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda, iki veya daha fazla depresyon geçirenlerde bunama riskinin neredeyse iki kat arttığı belirlenmiştir.

STRES

Yapılan çalışmaya göre bazı insanlar için depresyon strese karşı bir reaksiyon olabiliyor. Farelere stres hormanlarında bulunan İnterlokin- 6 adlı bileşik uygulandı. Bu bileşik ile depresyona girme gibi sonuçlar ortaya çıktı.