0553 313 94 23

Mutlu Işıksu Adapazarı’na damga vuracak projelerini her yerde anlatıyor

Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, şehrin geleceğine damga vuracak projelerini açıkladı.

26 Mart 2019 Salı 17:11
Mutlu Işıksu Adapazarı’na damga vuracak projelerini her yerde anlatıyor

Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, şehrin geleceğine damga vuracak projelerini açıkladı. Işıksu, “Adapazarı’mızı daha çok gelişen, büyüyen, daha ferah ve aydınlık günlere inşallah hep birlikte hazırlayacağız. Adapazarı’nı çok seviyoruz. İz bırakacak projelerimizle Ada’nın yarınlarını milletimizle birlikte daha da güzelleştirmeye kararlıyız, hazırız” dedi.


Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, ilk günden itibaren başlattığı seçim çalışmalarını hız kesmeden devam ettirirken, sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmıyor. Adapazarı’nın 84 mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen, kamu, kurum ve kuruluşları, STK’lar, Oda ve Borsalar başta olmak üzere şehrin tüm kesimleriyle buluşan Başkan Adayı Işıksu, Adapazarı’nın geleceği için hazırladıkları kapsamlı projeleri kamuoyu ile paylaştı.



"Hep birlikte daha ferah ve aydınlık günlere”


Adapazarı’nın tüm meselelerine hakim olmak için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Işıksu, “Adapazarı ile hemhal olmuş, meselelerini dert edinmiş, hakkında fikir ve muhabbet besleyen tüm hemşehrilerimle bir araya gelmeye çalıştık. Sokak sokak, mahalle mahalle tüm eksiklikleri not aldık. Sanayi, ticaret, tarım, turizm, sosyal ve kültürel yaşam olmak üzere tüm başlıklarda Adapazarı tarihinden ilhamla neler yapabiliriz, istişaresini yaptık ve kapsamlı projelerimizi tamamladık. Milletimiz bize inanarak, güvenerek 31 Mart’ta Adapazarı Belediyesi’nin yönetimini bizlere emanet ettiği takdirde, gönülden sevdiğimiz hemşehrilerimizin üzerine titreyecek; kadim geçmişimizden aldığımız ilham ve zamanın ruhuna uygun çalışmalarımızla Adapazarı’mızı daha çok gelişen, büyüyen, daha ferah ve aydınlık günlere inşallah hep birlikte hazırlayacağız” diye konuştu.



“Kararlıyız, hazırız”


Adapazarı’nda doğup büyüdüğünü ve Adapazarı aşığı olduğunu dile getiren Başkan Adayı Mutlu Işıksu, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Adapazarı yönetimini emanet almak üzere bizlere verdikleri görev sonrasında şöyle demiştim: ‘Doğup büyüdüğüm şehrim Adapazarı için hayallerimiz vardı ve yola çıktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürme zamanı. Şimdi milletimizin, hemşehrilerimizin zamanı. Adapazarı’mıza hep birlikte hizmet sunmanın zamanı!’ O ilk günden itibaren Milletvekillerimizle, Cumhur İttifakı teşkilatlarımızla kapı kapı dolaşıyor, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmıyoruz. Adapazarı’nın 84 mahallesini tamamladık. Adapazarı’nı çok seviyoruz. Ada’nın yarınlarını milletimizle birlikte daha da güzelleştirmeye kararlıyız, hazırız” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmen açıklandı! Cezayir'de Buteflika dönemi sona erdi
    1. Resmen açıklandı! Cezayir'de Buteflika..
    2. Mehmet Özhaseki, aldığı duyumu..
    3. İstanbul'da nüfus müdürlükleri hafta..
    4. Ravcı: “Kazançlı bir kamp süreci..
    5. Cezaevi ziyaretinde hırsızlık yaptı
    6. "Stratonikeia, ikinci bir Efes olabilir"
    7. Diyarbakır’a 7 milyon liralık..
    8. Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık..
    9. Milli takımın üst üste 2 galibiyetini..
    10. "Ankara için 5 bine yakın projemiz var"
    11. Uzunkaya ‘İŞKUR Kampüste’etkinliğine..
    12. Muş’ta terör operasyonu: 31 gözaltı
    13. Pompalı tüfekle cinayete 15 yıl hapis
    14. Ertuğrul Özkök, Binali Yıldırım..
    15. Elazığ'da dezavantajlı öğrencilere..
    16. “Çevre Dostu Su Ürünleri..
    17. Rektör Çomaklı Mardin Büyükşehir..
    18. Yeni bisiklet yolu Rektör Kızılay’ın..
    19. Ürdün'de milletvekilleri İsrail'den..
    20. Zengin-yoksul, genç-yaşlı ayırmayan..
    21. "Ergenekon" davasının hakim ve..
    22. Hatay’da korkutan araç yangını
    23. Bakan Selçuk: “Acıpayam ilçemizde..
    24. Başkan Çerçioğlu, İncirliova’da esnaf..
    25. Kayseri'de bir polis meslektaşını..
    26. Plastik poşet 25 kuruştan daha..
    27. Kapalıçarşı'da altın
    28. Nidai Köroğlu kimdir? Ak Parti..
    29. Böcek, “Tutamayacağım sözü asla..
    30. AK Parti’li İrfan Kartal, Brukanlı..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı