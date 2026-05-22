Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı görevden aldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. İcra memurları, söz konusu mahkeme kararını Kılıçdaroğlu'na elden tebliğ etti.

"CHP Genel Başkanı resmen Kemal Kılıçdaroğlu"

Kararın tebliğ edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Avukat Yusuf Üregen, "Kurultay davasının delegelerinin avukatıyım. Verilen karar davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Artık bundan sonrası partimizin iç siyasetine yönelik. Yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum. Kendisinin partiyi bir şekilde birlik içine sokacağına inancım tam. Görevi tebliğ edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı şu an Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.