Mutki’de ’canlı mühre’ olarak kullanılan 1 keklik ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında canlı mühre’ olarak kullanılan 1 kınalı keklik ele geçirildi.

Mutki ilçesinde yol uygulaması yapan Mutki İlçesi Geyikpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, usulsüz avlanan 2 şahıs, 1 adet kınalı keklik ‘canlı mühre’ ve 1 adet kafese el konuldu. Kaçak avlanan şahıslar tarafından kullanılan 2 adet tek kırma av tüfeği ile ilgili yasal işlemler karakol komutanlığınca yerine getirilecektir. El konulan kınalı keklik, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak keklik avcılığı yapan 2 şahıs hakkında ise idari yaptırım ve tazminat raporu düzenlenecektir.

Öte yandan, Mutki İlçesi Geyikpınar Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, yaptıkları başka bir çalışma kapsamında kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 2 şahsa idari yaptırım ve tazminat kararı uygulamak üzere 2 adet takozsuz ve ruhsatsız av tüfeklerini mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuş olup, canlı mühre olarak kullandığı Kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Ekipler, katkıdan dolayı Geyikpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.