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Spor Müthiş transfer! Adana Demirspor Hulk'u bitirdi
Spor

Müthiş transfer! Adana Demirspor Hulk'u bitirdi

Adana Demirspor, Brezilyalı dünya yıldızı Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 12:30:00 -
Müthiş transfer! Adana Demirspor Hulk'u bitirdi

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren ve Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı.

Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı. Transfer döneminin başlamasıyla Başkan Murat Sancak, Hulk'u Türkiye'ye getirecek ve imzayı attıracak.

Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydin için ise Fenerbahçe ile el sıkıştı. Adana ekibi ve oyuncu ile anlaşan sarı-lacivertliler, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte Samet'e resmi imzayı attıracak. Samet, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek.

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