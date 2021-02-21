Müthiş özellik! Akıncı TİHA bu yeteneğini nasıl kullanacak?

Savunmatr'de yayınlanan röportajında Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın hava savunması yapabilme kabiliyetinin olacağına vurgu yaptı. Savunma sanayii çevrelerinde ve kamuoyunda bu kabiliyetin nasıl oalcağı merak konusu oldu.

TİHA ile hava savunma

Akıncının nasıl hava savunma yapabileceğini bir senaryo üzerinden anlatabiliriz. Düşman gemisinden bir seyir füzesinin Türkiye'ye doğru ateşlendiğini varsayalım ve füzenin rotası üzerinde ya da yakınlarında Akıncı TİHA olsun. Akıncı TİHA'da da ASELSAN üretimi AESA radar ve TÜBİTAK SAGE üretimi Göktuğ hava - hava füzeleri bulunacak. Türkiye'ye doğru gelen seyir füzesini Barış kartalı uçağımız ya da Akıncı tespit ettiği anda Akıncı'dan ateşlenen füzeler ile düşman füzesi imha edilebilir. Akıncı'da AESA radar olmasa bile ağ merkezli harekat ile farklı sistemlerle konuşturulup hava - hava füzeleriyle hedefi imha edebilir.

Farklı bir senaryoda AKINCI TİHA Türkiye'ye doğru gelen düşman kargo uçakları, hafif saldırı uçakları ya da İnsansız Hava Araçlarına karşı havada ön eleme yapabilir. İlerleyen yıllarda geliştirilecek daha uzun menzilli hava - hava füzeleriyle ve ağ merkezli harekatla Akıncı TİHA savaş uçaklarına karşı da etkili olabilecek bir hale gelebilir.

TİHA ile hava savunması yapılmasının haricinde taşıyacağı SOM füzesi ve MK-84 bombalarıyla stratejik hedeflerin imhasına yönelik etkili bir platform olacak.

Baykar Akıncı TİHA Temel uçuş performans kriterleri

- 40,000 Feet Uçuş İrtifası

- 24 Saat Havada Kalış Süresi

- Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Gelişmiş Özellikler

- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

- Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Teknik Özellikler

- Haberleşme Menzili LOS & BLOS

- Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

- Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots

- Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg

- Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet

- Havada Kalış 24 saat

- Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

- Kanat Açıklığı20 m

- Faydalı Yük - ISRS imultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

- Yükseklik 4,1 m

- Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

- Uzunluk 12,2 m

- İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kaynak: Savunmatr