Müthiş hamle... Galatasaray'da bitti bu iş!

Lider Galatasaray, Angel Di Maria ile kadrosuna bir dünya yıldızı daha katmayı planlıyor. Angel Di Maria transferi devre arasında gerçekleşmezse oyuncu sezon sonunda takıma katılacak.

Süper Lig'de 9'da 9 yaparak liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor... Sezon başında Icardi, Mata, Mertens gibi yıldızları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde yine bir dünya starı var: Angel Di Maria...

Akşam'a göre; Temmuz ayında Paris Saint Germain'den Juventus'a transfer olan Angel Di Maria, 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Di Maria Juventus'ta yaşanan sıkıntılı dönem sonrasında yaptığı açıklamada; "En kötü zamanda Juve'ye geçtim" diyerek bir anlamda ayrılık sinyali verdi. Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray da Di Maria için harekete geçti.

ŞİMDİ OLMAZSA SEZON SONUNDA

34 yaşındaki oyuncu için ilk temasın kurulduğu öğrenilirken, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur önderliğinde yürütülen operasyonda henüz net bir sonuç alınamadı. Ancak Di Maria'ya devre arası transfer döneminde Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek için çalışmalar sürüyor. Bu transfer ara dönemde bitirilemezse yönetim, sezon sonunda Arjantinli oyuncuyu takıma kazandırmayı planlıyor.