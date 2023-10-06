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Ekonomi Müthiş haber az önce duyuruldu! Türkiye'ye 250 milyar dolar geldi
Ekonomi

Müthiş haber az önce duyuruldu! Türkiye'ye 250 milyar dolar geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-06 10:41:00 -
Müthiş haber az önce duyuruldu! Türkiye'ye 250 milyar dolar geldi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yaptığı açıklamayla müthiş haberi duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu müthiş haberi Türkiye'ye duyurdu.

Dağlıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım çekti. Bu yatırımların yüzde 68'ine Avrupa ülkeleri kaynaklık etti.'

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