Müthiş haber az önce duyuruldu! Türkiye'ye 250 milyar dolar geldi
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yaptığı açıklamayla müthiş haberi duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu müthiş haberi Türkiye'ye duyurdu.
Dağlıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
'Türkiye 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım çekti. Bu yatırımların yüzde 68'ine Avrupa ülkeleri kaynaklık etti.'
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