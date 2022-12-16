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Ekonomi Müthiş haber, 18 yıl sonra bir ilk! Başlıyor: Rusya'dan Türkiye'ye 2023'te gelecek, dolar yağacak
Ekonomi

Müthiş haber, 18 yıl sonra bir ilk! Başlıyor: Rusya'dan Türkiye'ye 2023'te gelecek, dolar yağacak

Uzun zamandır Türkiye ile Rusya arasında tekrar ne zaman başlaması gündemde olan feribot seferleri ile ilgili açıklama yapan Soçi Liman Müdürü Yuri Vladimirov, bu konuda müzakerelerin sürdüğünü ve seferlerin 2023'te başlamasının öngörüldüğünü söyledi. Tarafların 18 yıl sonra feribot seferlerine yeniden başlanması konusunda müzakerelerini sürdürdüğünü dile getiren Vladimirov, 'Feribotlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar yolcu feribotları olacak. Feribotlarda minibüsler, otomobiller ve turist otobüsleri olacak.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 17:34:00 - 2022-12-16 17:42:59
Müthiş haber, 18 yıl sonra bir ilk! Başlıyor: Rusya'dan Türkiye'ye 2023'te gelecek, dolar yağacak

Türkiye ile Rusya arasında 2004'te sona eren feribot taşımacılığı ile ilgili taraflar arasındaki müzakereler devam ediyor.

Soçi Limanı Müdürü Yuri Vladimirov: "Türkiye ile feribot seferlerinin 2023'te başlatılmasını planlıyoruz"

Hem Türkiye tarafı hem de Rusya tarafı yolcu ve araç taşımacılığında kullanılması amaçlanan feribot seferlerinin yeniden başlatılması konusunda istekli olurken, Rusya'nın en güneyindeki Karadeniz kenti olan Soçi'nin Liman Müdürü Yuri Vladimirov süreçle ilgili açıklama yaptı.

18 YIL SONRA BİR İLK! BAŞLIYOR: RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE GELECEK

Tarafların 18 yıl sonra feribot seferlerine yeniden başlanması konusunda müzakerelerini sürdürdüğünü dile getiren Vladimirov, "Feribotlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar yolcu feribotları olacak. Feribotlarda minibüsler, otomobiller ve turist otobüsleri olacak. Bu yön talep görüyor. 2023'te faaliyete geçireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında başlaması planlanan feribot seferlerinin Soçi-İstanbul hattı üzerinde çalışması beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, Türkiye ve Rusya arasında turistik seferlerine başlamıştı. Astoria Grande gemisi ile binlerce Rus turist bu yıl Karadeniz'in Türkiye kıyılarındaki kentleri ziyaret edebilme fırsatı yakalamıştı.

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